Adyen permet à la plateforme comptable Moneybird de proposer des services financiers

AMSTERDAM, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme technologique financière mondiale de prédilection pour les entreprises de premier plan, annonce que la plateforme de logiciels en tant que service (SaaS), Moneybird, est le dernier client à utiliser sa suite de produits financiers intégrés récemment lancée. Conçu pour simplifier les processus comptables des entrepreneurs, Moneybird facilite la tenue de la comptabilité, de l'intégration des fournisseurs à la facturation et au rapprochement de la TVA. Pour mieux répondre aux besoins commerciaux de ses utilisateurs, Moneybird a intégré les comptes d'émission de cartes et les comptes d'entreprise d'Adyen, faisant passer son offre de la surveillance du bilan à des services financiers entièrement intégrés. Les utilisateurs de Moneybird peuvent désormais profiter des synergies entre la comptabilité et la banque, qui vont de pair pour fournir une gestion complète des flux de trésorerie.

Une étude menée en partenariat avec le Boston Consulting Group (BCG) a révélé que la majorité des petites et moyennes entreprises (PME) sont intéressées par des services financiers intégrés à une plateforme, ce qui indique une opportunité prometteuse pour les outils capables de s'adapter. Plutôt que de répartir leur attention entre plusieurs partenaires, les PME recherchent des solutions centralisées qui simplifient et optimisent leurs opérations quotidiennes. Pour tirer parti de cette demande croissante, la suite de produits financiers intégrés d'Adyen a été conçue pour aider les plateformes à offrir aux PME des services financiers de qualité supérieure. Aujourd'hui, les plateformes telles que les fournisseurs de SaaS et les places de marché hébergeant des PME peuvent intégrer de manière transparente les produits d'émission, de capital et de comptes d'Adyen dans les flux de travail quotidiens de leurs utilisateurs, créant ainsi une destination unique pour leurs activités commerciales.

« Moneybird est un exemple fantastique de l'évolution naturelle qui se produit entre les PME et les plateformes sur lesquelles elles s'appuient pour gérer leurs activités », déclare Thom Ruiter, vice-président des produits bancaires et financiers chez Adyen. « Outre l'intégration des paiements, plus une plateforme peut offrir de services financiers personnalisés, plus elle devient attrayante pour les utilisateurs actuels et potentiels. La suite financière intégrée d'Adyen rend cela possible grâce à notre intégration unique, réduisant la complexité en supprimant les tierces parties et les intégrations séparées. Adyen est ravi de permettre à des plateformes comme Moneybird de répondre aux besoins des PME en agissant également comme leur banque. »

La suite innovante d'Adyen comprend des avances de fonds, des comptes bancaires professionnels et l'émission de cartes. Dans tous les produits, Adyen facilite la rapidité des services financiers dont ont particulièrement besoin les PME, qui sont souvent ralenties et mal servies par les institutions traditionnelles. Pour en savoir plus sur la façon dont Adyen peut améliorer votre offre de SaaS, de plateforme ou de marché, visitez Capital , Comptes et Émissions .

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. Parce qu'elle offre des capacités de paiement de bout en bout, des informations fondées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Disposant de bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La coopération avec Moneybird telle que décrite dans cette mise à jour destinée aux marchands souligne la croissance continue d'Adyen avec les marchands actuels et nouveaux au fil des ans.

L'investissement d'Adyen dans sa suite de finance embarquée et les pourcentages mentionnés dans ce communiqué de presse sont soutenus par une recherche sectorielle menée en partenariat avec Boston Consulting Group. Apprenez-en davantage sur leurs conclusions ici .

