Adyen publica resultados financieros para el segundo semestre de 2021

ÁMSTERDAM, 9 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Los resultados del último semestre fueron sólidos, y los indicadores de crecimiento rentable sostenible continúan intactos. Tras haber alcanzado nuevos hitos de escala en el último año, incluidos medio billón de euros de volumen procesado y mil millones de euros de ingresos netos, la apreciación de las perspectivas de la empresa sigue siendo sólida.

Resumen del segundo semestre (H2) de 2021

El volumen procesado fue de EUR 300.000 millones, un aumento interanual del 72%

Los ingresos netos fueron de EUR 556,5 millones, un aumento interanual del 47%

EBITDA de EUR 357,3 millones, un aumento interanual del 51%

El margen de EBITDA fue del 64% como resultado de un sólido crecimiento de los ingresos netos junto con la escalabilidad operativa de la plataforma Adyen

La tasa de conversión del flujo de caja libre fue del 90%, con gastos de capital (CapEx) del 6% de los ingresos netos impulsados por inversiones en nuestra nueva sede central en Ámsterdam.

Carta para accionistas y resultados financieros

Encontrará nuestros resultados financieros completos para el H2 2021 y la carta conexa para los accionistas aquí.

Transmisión web de las ganancias

Hoy a las 3:00 p.m. hora de verano del centro de Europa, Pieter van der Does (director ejecutivo) e Ingo Uytdehaage (director financiero) organizarán nuestra videoconferencia sobre ganancias del H2 2021. Puede acceder a la transmisión en vivo aquí. En esa misma página web se publicará una grabación poco después de la conferencia.

Cifras del año 2021 completo

El volumen procesado fue de EUR 516.000 millones, un aumento interanual del 70%

Los ingresos netos fueron de EUR 1.000 millones, un aumento interanual del 46%

EBITDA de EUR 630 millones, un aumento interanual del 57%

El margen de EBITDA fue del 63% para todo el año

Los gastos de capital (CapEx) fueron del 5% de los ingresos netos para todo el año

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de pagos elegida por muchas de las compañías líderes en el mundo, la cual ofrece una moderna infraestructura de extremo a extremo que se conecta directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos por los consumidores a nivel mundial. Adyen ofrece un sistema sencillo de pagos a través de canales en línea, móviles y en tienda física. Con oficinas en todo el mundo, Adyen presta servicios a clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos y L'Oréal.

