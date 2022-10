Adyen traz oferta de comércio unificado e aquisição local para o México

A plataforma única da empresa facilita experiências, insights e engajamento mais fortes dos clientes

CIDADE DO MÉXICO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de tecnologia financeira escolhida para empresas líderes, anuncia que está lançando sua solução de comércio unificado no México. Reforçada pelas capacidades de aquisição totais recentemente habilitadas da empresa no país, a Adyen agora pode manter o controle de ponta a ponta do fluxo de pagamento para transações que ocorrem pessoalmente e on-line. Projetado para consolidar dados em todos os canais de vendas, o comércio unificado permite que as empresas desenvolvam uma compreensão mais profunda de seus consumidores em uma única visão geral. A extensão da oferta de comércio unificado e das capacidades de aquisição local da Adyen no México reforça o compromisso da empresa com o crescimento de suas atividades na região.

"Nossa ambição é ajudar as empresas a ter sucesso no futuro do comércio global, e nossa oferta de comércio unificado é uma parte importante disso, pois permite que elas atendam às necessidades em constante evolução dos consumidores de hoje", disse Kamran Zaki, COO da Adyen. "Ao lançar nossa solução de comércio unificado e adquirir recursos internos no México, não podemos apenas facilitar transações on-line, na loja e no aplicativo por meio de nossa plataforma única, mas também conectar as empresas aos principais bancos nacionais e internacionais para permitir seus pagamentos com cartão com maior velocidade e insights. Estamos muito animados em estender essa oferta ao México e aprofundar nossa presença na região".

A solução de comércio unificado da Adyen permite que as empresas implementem as jornadas de consumo mais avançadas, equipando-as com a melhor tecnologia e insights da categoria. Ao fornecer uma visão geral coesa de todas as atividades de transação, a plataforma única da Adyen gera transparência no comportamento do consumidor entre canais. Esses dados ricos, por sua vez, capacitam as empresas a tomar mais decisões baseadas em dados - incluindo como personalizar melhor as interações do consumidor para criar um engajamento e lealdade mais fortes.

O comércio unificado anda de mãos dadas com as capacidades de aquisição local recentemente habilitadas da Adyen no México. Ter conexões de pagamento direto para redes locais e globais de cartões e bancos não apenas aumenta a velocidade e a confiabilidade, mas também facilita taxas de autorização mais altas para empresas mexicanas. A empresa espera se tornar a plataforma de tecnologia financeira preferida no México, à medida que continua a impulsionar o futuro do comércio.

Sobre Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira de escolha para empresas líderes. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a alcançar suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen melhora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. O lançamento do comércio unificado e da aquisição local no México, conforme descrito nesta atualização, destaca a expansão contínua e o crescimento da Adyen em novos mercados como parte de seu curso normal de negócios.

Para mais informações sobre aquisições locais e seus benefícios, leia mais em: www.adyen.com/global-payment-processing

Contato de mídia:

Kayla LaDuke

[email protected]

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen Inc.

SOURCE Adyen Inc.