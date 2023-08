Aero Design Labs atinge metas de redução de combustível e emissões de carbono com seu kit de redução de arrasto para o Boeing 737-800

Redução da queima de combustível entre 1,5 e 2,0% demonstrada em serviço

FORT WORTH, Texas, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Aero Design Labs (ADL) divulgou hoje os resultados de sua validação de dados em serviço a bordo de um Boeing 737-800, equipado com o kit de redução de arrasto proprietário da ADL.

"Nos últimos meses, desde a instalação e certificação de nosso kit de redução de arrasto em uma aeronave 737-800, coletamos e estudamos os resultados de várias centenas de voos de receita em serviço a várias altitudes, velocidades e pesos operacionais para verificar o benefício do combustível de cruzeiro de nossos kits", disse Jeff Martin, presidente e CEO da ADL. "Estamos muito satisfeitos em compartilhar que medimos as reduções de queima de combustível de cruzeiro entre 1,5 e 2,0%. Isso é consistente com nossos cálculos de dinâmica de fluidos computacional (CFD) com resultados verificados por uma terceira parte independente."

"Com dados sólidos de redução de combustível em mãos, podemos direcionar nossos esforços para ajudar companhias aéreas em todo o mundo", comentou Chris Jones, diretor comercial da ADL. "Se as companhias aéreas estão procurando economizar no lado do custo ou na redução de carbono, temos um produto muito relevante que oferece ambos para as companhias aéreas que operam a família de aeronaves 737NG. Com os atrasos nas entregas de novas aeronaves afetando os planos das companhias aéreas de modernizar suas frotas, nosso kit pode proporcionar imediatamente custos de combustível mais baixos e uma alternativa aos créditos de carbono. Nossas equipes estão trabalhando ativamente no projeto de kits para outras aeronaves, o que ajudará as companhias aéreas a atingir suas metas de redução de custos e carbono e a desenvolver nosso portfólio de ofertas de produtos".

Nosso parceiro de fabricação, NORDAM, aumentará a produção de acordo com a demanda dos clientes no segundo semestre de 2023, e o processo de certificação de nosso kit de redução de arrasto do 737-800 com outras autoridades regionais, incluindo Europa e América Latina, seguirá conforme necessário".

Sobre a Aero Design Labs L.L.C.

Fundada em 2015, a Aero Design Labs (ADL) lidera o caminho na pesquisa, desenvolvimento e instalação de sistemas de redução de arrasto para frotas de companhias aéreas em todo o mundo. As modificações da ADL nas frotas existentes das companhias aéreas podem resultar em economia de combustível e no potencial de bilhões de libras de CO2 a serem impedidos de entrar na atmosfera.

Consultas da mídia: Richard Bartrem [email protected]

Consultas de vendas: Chris Jones [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2029894/Aero_Design_Labs_Logo.jpg

FONTE Aero Design Labs

SOURCE Aero Design Labs