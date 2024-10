Aero Design Labs reçoit l'approbation des États-Unis et de l'EASA pour le kit amélioré du système de réduction de la traînée pour le Boeing 737-800

FORT WORTH, Texas, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Aero Design Labs (ADL) a annoncé aujourd'hui avoir reçu un certificat de type supplémentaire (STC) de la Federal Aviation Administration (FAA) et l'approbation de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) pour son Kit 2.0 amélioré du système de réduction de la traînée pour le Boeing 737-800.

« Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle génération du kit de réduction de la traînée, que nous appelons « Kit 2.0 d'ADL » », a déclaré Jeff Martin, président-directeur général d'ADL. « L'équipe d'ADL a une fois de plus démontré son expertise et son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone dans le secteur de l'aviation par le biais de son processus d'amélioration continue. La nouvelle génération du Kit 2.0 d'ADL est une évolution de nos conceptions originales, qui répond aux exigences rigoureuses basées sur les précieux commentaires de nos partenaires de lancement. Grâce à notre nouvelle approbation de l'EASA, nous pouvons désormais proposer nos kits de réduction des émissions de carbone à de nouvelles compagnies aériennes clientes de l'UE ».

Le Kit 2.0 d'ADL offre de nouveaux avantages et réduit considérablement le temps d'installation, ce qui permet de raccourcir la durée d'immobilisation pour la conversion tout en générant des économies de carburant significatives et une réduction des émissions de carbone sur la variante la plus répandue du Boeing 737-800. D'après les retours des compagnies aériennes partenaires, il est prévu qu'un kit puisse être installé du jour au lendemain, ce qui réduira au minimum le temps d'immobilisation critique pour les compagnies aériennes.

« Ayant occupé un poste de cadre opérationnel dans une compagnie aérienne, je comprends la nécessité pour les compagnies aériennes de réduire leur empreinte carbone, d'économiser du carburant et de raccourcir le temps d'immobilisation des avions nécessaire pour la modification », a affirmé David Campbell, directeur de l'exploitation d'ADL. « Le Kit 2.0 d'ADL offre une meilleure rentabilité et une période d'amortissement plus courte, permettant ainsi aux compagnies aériennes de réaliser des économies de carburant et de réduire leurs émissions de carbone, conformément aux engagements de réduction des émissions de carbone pris dans le cadre de l'accord CORSIA de l'IATA. »

« Au nom de l'équipe ADL, nous remercions ALOFT AeroArchitects, NORDAM, AAR Corp et les nombreuses compagnies aériennes partenaires qui nous ont aidés dans cette aventure », a conclu Jeff Martin. « Leurs commentaires et leurs contributions à nos efforts d'ingénierie et à nos engagements communs en faveur de la réduction des émissions de carbone dans le secteur de l'aviation sont inestimables. »

À propos d'Aero Design Labs L.L.C.

Fondé en 2015, Aero Design Labs (ADL) est un chef de file dans la recherche, le développement et l'installation de systèmes de réduction de la traînée pour les flottes aériennes du monde entier. Les modifications apportées par ADL aux flottes existantes des compagnies aériennes peuvent se traduire par des économies de carburant, l'accroissement de la longévité des flottes et la suppression potentielle de milliards de livres de CO2 dans l'atmosphère.

