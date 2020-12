Aéro Mag dévoile le premier camion de dégivrage d'aéronefs à propulsion électrique au monde

Conçu et fabriqué par la compagnie Vestergaard, en étroite collaboration avec l'équipe d'Aéro Mag, ce camion de dégivrage à propulsion électrique témoigne de l'engagement continu d'Aéro Mag envers la sécurité, l'efficacité opérationnelle, l'innovation technologique et la protection de l'environnement.

« Il n'y a pas meilleur endroit pour dévoiler ce premier camion à propulsion électrique que dans les installations de dégivrage d'aéronefs opérées par Aéro Mag à l'aéroport international Montréal-Trudeau », affirme Stefan Vestergaard, administrateur délégué et PDG de la compagnie Vestergaard. « Le camion sera certainement mis à l'épreuve par les conditions météorologiques changeantes et parfois extrêmes de la région. Cette nouvelle technologie saura sans aucun doute démontrer son efficacité par sa performance au cours des prochains mois. »

« C'est un grand jour pour nous », affirme Mario Lépine, président d'Aéro Mag. « La mise en service de ce premier camion de dégivrage à propulsion électrique s'inscrit parfaitement dans notre programme d'amélioration continue. Avec l'ambition d'offrir un dégivrage totalement neutre en carbone, Aéro Mag a introduit toute une série d'innovations au cours des dernières années dans l'industrie du dégivrage d'aéronefs relativement à la protection de l'environnement, et plus particulièrement pour minimiser les impacts du glycol sur les écosystèmes. »

Aéro Mag a effectivement développé un procédé afin de récupérer, de recycler et de réutiliser les produits dégivrants utilisés dans les opérations de dégivrage d'aéronefs, faisant en sorte que le glycol retrouve plus de 99,5 % de sa pureté et qu'il soit réutilisable pour la même finalité.

Mario Lépine, président d'Aéro Mag, enchaîne : « nous collaborons avec la compagnie Vestergaard depuis 1994 dans le souci de continuellement améliorer les technologies et les processus de dégivrage d'aéronefs. Tout en assurant constamment la sécurité et l'efficacité opérationnelle, ce nouveau camion électrique de dégivrage confirme à nouveau notre esprit novateur et nos valeurs environnementales. Nous sommes une entreprise familiale québécoise d'envergure internationale fière de participer à l'électrification des transports pour l'atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous partageons une vision commune avec Aéroports de Montréal (ADM) qui priorise le développement durable, et nous apprécions et soulignons leur implication et leur support dans ce projet. »

Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation et Développement aérien, ADM Aéroports de Montréal a indiqué que : « Depuis des années, Aéro Mag démontre qu'il est possible de dégivrer des aéronefs, opération essentielle à la sécurité aérienne, tout en protégeant l'environnement et en maintenant les normes les plus élevées de l'industrie. YUL fut le premier aéroport au monde à ramener le glycol à une concentration minimale de 99,5 % et à le réutiliser comme produit certifié pour le dégivrage des avions. Aujourd'hui, l'utilisation d'un véhicule 100% électrique s'ajoute aux actions durables menées par ce leader en matière de dégivrage d'aéronefs en contribuant aux efforts de réduction des gaz à effet de serre. La protection de l'environnement et le développement durable font partie intégrante de la vision d'Aéro Mag depuis sa fondation à Montréal et celle d'ADM et nous en sommes fiers ».

Aéro Mag remercie la société Air Canada pour le prêt d'un de ses appareils afin de faire la démonstration de la capacité de dégivrage du nouveau camion électrique, le 17 décembre en matinée.

À propos d'Aéro Mag

Aéro Mag est une entreprise privée basée à Montréal et incorporée en 1994, spécialisée en dégivrage d'aéronefs, en gestion de centres de dégivrage et en recyclage de produits dégivrants. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 500 employés répartis dans 17 aéroports dans le monde. Elle compte à ce jour plus de 500 000 aéronefs dégivrés.

