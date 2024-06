AeroFlexx annonce un partenariat avec Chemipack pour fournir des solutions d'emballage de liquides respectueuses de l'environnement en Europe

WEST CHESTER, Ohio, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, un leader de l'industrie de l'emballage durable, annonce un partenariat stratégique avec Chemipack, une entreprise familiale en Pologne qui fournit des concentrés liquides pour une variété d'applications, tels que les produits ménagers et de soins personnels, les fluides industriels et les lingettes humides. Ce partenariat permettra à AeroFlexx et à Chemipack de répondre à la demande de l'industrie et aux initiatives d'emballage critiques en apportant l'un des formats d'emballage de liquide les plus innovants et les plus durables sur le marché européen.

Chemipack a une histoire d'opérations de remplissage et de mélange très efficaces sur place. Avec 5 lignes de production de pointe, ils ont la capacité de fabriquer et de remplir plus de 100 millions de litres de liquides par an.

Selon Chemipack Sp. z o.o. En tant que PDG, Robert Serafiński, « En tant qu'entreprise multigénérationnelle, le maintien d'un processus très efficace pour notre portefeuille existant de clients avec des installations de mélange et de remplissage durables pour les générations futures est l'un de nos principaux efforts, et avec l'aide d'AeroFlexx, nous élargirons considérablement notre position durable pour assurer une valeur durable."

« En nous associant à Chemipack, nous sommes stratégiquement positionnés pour répondre à la demande de nos clients européens, permettant à AeroFlexx d'entrer sur le marché et de se développer rapidement, déclare Kevin Green, vice-président commercial d'AeroFlexx. « La production de qualité supérieure et l'approche agile de Chemipack sont essentielles alors que nous continuons à soutenir notre pipeline robuste et en pleine croissance. »

L'emballage d'AeroFlexx gagne du terrain sur le marché européen, présentant une solution évolutive pour aider à répondre à la demande croissante de solutions durables dans le domaine des emballages et pour continuer à élargir l'empreinte mondiale d'AeroFlexx.

À propos de Chemipack :

Chemipack, partenaire de confiance de Łowicz, produit une large gamme de produits, en particulier sous MARQUES PRIVÉES, pour des clients tels que Jeronimo Martins, LIDL, DINO, Netto, Circle K, Avia, Moya et de nombreuses autres chaînes de vente au détail et stations-service en Pologne et en Europe. Ils se consacrent à l'amélioration constante de la qualité de leurs produits, tout en maintenant un engagement en faveur de la protection de l'environnement, comme le démontrent de nombreuses certifications attestant de la qualité et du respect de l'environnement de leurs offres.

À propos d'AeroFlexx :

AeroFlexx est une société d'emballage de liquides à service complet qui fournit des solutions durables sur le marché. En combinant les meilleurs attributs d'un emballage flexible et rigide en une seule offre de produits, la technologie transforme l'industrie en offrant une expérience de consommation privilégiée et en créant une valeur de marque significative, tout en introduisant des avantages sans précédent en matière de durabilité.

Basée à West Chester, dans l'Ohio, et société de portefeuille d'Innventure, AeroFlexx fournit des solutions d'emballage et de fabrication en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique. Pour en savoir plus, consultez www.aeroflexx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2331133/AFX_Logo_AeroFlexx_Logo.jpg