Aeroflot eleva oferta na classe executiva com cozinha premiada, seleção de vinhos expandida e novos kits de comodidades

MOSCOU, 28 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Aeroflot tem o prazer de anunciar uma série de melhorias em suas ofertas da Classe Executiva que tornam o voo com a empresa russa uma experiência ainda mais confortável e agradável.

No início deste mês, a Aeroflot apresentou um novo menu na Classe Executiva feito pelo aclamado chef francês Kamel Benmamar, conhecido por sua atuação em restaurantes com estrelas Michelin na França e no Reino Unido, e atualmente chef de cozinha no conhecido restaurante Ryby Net em Moscou. Benmamar criou um menu requintado com vegetais frescos, deliciosos molhos, além das melhores carnes e frutos do mar.

A Aeroflot continua a expandir sua oferta de vinhos e a ganhar reconhecimento por sua excelente qualidade. A seleção de vinhos da Business Class foi recentemente eleita entre as melhores do mundo pela Global Traveler, a revista norte-americana para viajantes de luxo.

A Aeroflot recebeu o prêmio máximo de Melhor Vinho Branco Classe Executiva Internacional na 15a competição anual de Vinhos sobre Asas da Global Traveler. A Aeroflot também foi bastante elogiada por seu champanhe da Classe Executiva, que ficou em segundo lugar na categoria.

A companhia também foi homenageada este ano pelo prêmio Adega no Céu na categoria Melhor Vinho Fortificado/para Sobremesa da Classe Executiva por sua oferta de Porto 10 Anos Tawny da Graham.

No início deste ano, a Aeroflot melhorou os kits de comodidades para os passageiros da classe executiva. O kit inclui cosméticos premium da marca L'Occitane, incluindo creme para as mãos, creme facial leve e protetor labial de manteiga de karité; uma máscara para dormir e chinelos; uma caneta da marca Aeroflot; e vários artigos de toalete. Em abril, a Aeroflot ganhou o Melhor Kit de Comodidades da Classe Executiva - Europa no prêmio anual PAX International.

Há muito conhecida pelos viajantes de negócios como uma das melhores companhias aéreas do mundo, a oferta da Classe Executiva da Aeroflot continua a melhorar e receber elogios.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a principal empresa aérea da Rússia e um orgulhoso membro da aliança global de companhias aéreas da SkyTeam. A Aeroflot atende a 159 destinos em 54 países.

A frota de 252 aviões da Aeroflot é a mais jovem de qualquer companhia aérea do mundo que opera mais de 100 aeronaves. Em 2018, a Aeroflot transportou 35,8 milhões de passageiros (55,7 milhões de passageiros como Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot possui o status de Companhia Aérea 4 Estrelas da Skytrax e foi eleita a Melhor Companhia Aérea na Europa Oriental pela oitava vez no Skytrax World Airline Awards de 2019. A Aeroflot também recebeu uma classificação global de cinco estrelas da associação de aviação norte-americana APEX. A Aeroflot é a marca de companhias aéreas mais forte do mundo, de acordo com a Brand Finance, consultora de estratégia de marca líder no setor.

