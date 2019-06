Aeroflot expande sua rede de rotas para o verão de 2019

MOSCOU, 20 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Neste verão, a Aeroflot lançou novos voos para mais destinos na Rússia e no exterior. A partir de primeiro de junho, a Aeroflot começou a operar cinco voos semanais de Moscou para Marselha, a segunda maior cidade da França e um centro cultural e histórico conhecido. Outro destino no mediterrâneo que foi acrescentado à rede de rotas da Aeroflot é Palma de Maiorca - a Aeroflot está operando atualmente quatro voos semanais para a maior cidade das Ilhas Baleares.

Além disso, para apoiar o maior desenvolvimento dos serviços na Ásia, a Aeroflot aumentou a frequência de voos entre Moscou e Seul - desde primeiro de junho, a Aeroflot dobrou o número de voos para a capital da Coreia do Sul. A oferta da Aeroflot no mercado asiático é também apoiada por um acordo de codeshare assinado com a Vietnam Airlines. O codeshare nas rotas domésticas e internacionais começou na semana passada e visa oferecer aos passageiros melhor conectividade e conexões perfeitas entre destinos da Rússia e do Vietnam.

Uma das principais prioridades da Aeroflot continua a ser melhorar a mobilidade dos cidadãos russos. De acordo com o plano para aumentar o número de voos inter-regionais que evitam Moscou, a Aeroflot lançou neste verão novos voos diretos entre as principais cidades do sul da Rússia - Volgograd e Sochi, Krasnodar e Simferopol. Os voos entre estas cidades serão realizados diariamente.

A Aeroflot está continuamente expandindo sua rede de rotas e aumentando a frequência de voos para destinos populares. Neste verão, a Aeroflot voará para 159 destinos em 54 países, incluindo 58 destinos na Rússia.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a principal companhia aérea da Rússia e uma orgulhosa participante da aliança global de companhias aéreas SkyTeam. A Aeroflot atende 159 destinos em 54 países.

A frota de 252 aviões da Aeroflot é a mais nova de todas as companhias aéreas do mundo que operam mais de 100 aeronaves. Em 2018, a Aeroflot transportou 35,8 milhões de passageiros (55,7 milhões de passageiros como Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot tem status de companhia aérea de 4 estrelas dado pela Skytrax e foi nomeada Melhor Companhia Aérea da Europa Oriental pela oitava vez no Skytrax World Airline Awards de 2019. A Aeroflot também recebeu uma classificação de companhia aérea global de cinco estrelas da APEX, uma associação de aviação dos EUA. De acordo com a Brand Finance, consultoria líder em estratégia de marca, a Aeroflot é a marca de companhia aérea mais forte do mundo.

