Aeroflot ganha quatro prêmios Travellers' Choice do TripAdvisor concedidos a companhias aéreas

MOSCOU, 9 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Aeroflot foi nomeada uma das principais empresas aéreas da Europa pelo segundo ano consecutivo pelo TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo. A empresa aérea nacional da Rússia venceu neste ano em quatro categorias do prêmio Travellers' Choice do TripAdvisor para companhias aéreas, com base nas avaliações e classificações fornecidas por viajantes de todo o mundo.

A Aeroflot foi nomeada a melhor classe executiva da Europa, além de figurar entre as dez melhores companhias aéreas de grande porte e escolhida a classe econômica premium também da Europa pelo Travellers' Choice. Foi novamente reconhecida como a melhor companhia aérea da Rússia.

Ganhar quatro prêmios prestigiados com base nas opiniões dos passageiros em face da crescente concorrência entre as maiores companhias aéreas fortalece a posição da Aeroflot como uma destacada empresa aérea global. Na premiação inaugural do TripAdvisor para companhias aéreas em 2017, a empresa russa foi a vencedora em três categorias, inclusive como a melhor empresa aérea de grande porte na Europa.

A Aeroflot considera o TripAdvisor um importante site de planejamento e reserva de viagens que fornece feedback de passageiros, a auxiliando a continuar a aprimorar seu serviço premiado de atendimento ao cliente.

Vitaly Saveliev, CEO da Aeroflot, disse:

"Ganhar o reconhecimento mais recente do prêmio Travellers' Choice do TripAdvisor ilustra que, apesar dos inúmeros desafios externos, a Aeroflot continua a fortalecer sua posição no setor global da aviação. Consideramos este prêmio especialmente importante porque reflete as opiniões e avaliações dos passageiros de todo o mundo – o público que mais respeitamos. Sendo assim, é ainda mais gratificante receber mais prêmios este ano do que em 2017 e agradecemos imensamente aos nossos passageiros pela lealdade".

Bryan Saltzburg, vice-presidente sênior e gerente geral do TripAdvisor Flights, disse:

"É um prazer reconhecermos as companhias aéreas favoritas da comunidade global do TripAdvisor e destacar as empresas ao redor do mundo que fornecem as melhores experiências de viagens, incluindo a Aeroflot. Com a introdução de novos produtos e uma ampla gama de ofertas de serviços de bordo, os clientes das companhias aéreas continuam a buscar as empresas que fornecem valor e uma experiência de qualidade. O prêmio Travellers' Choice para as empresas aéreas reconhecem aquelas que superam as expectativas e recebem classificações altas dos passageiros".

Uma das empresas aéreas mais antigas do mundo e uma das marcas mais queridas da Rússia, a Aeroflot ganha frequentemente prêmios do setor e também dos passageiros. Recentemente a companhia aérea nacional russa foi escolhida como uma das 10 principais companhias de serviço completo do mundo pelo portal de reservas eDreams, com base nas opiniões de mais de 60.000 passageiros de todo o mundo. Em 2017, a Aeroflot foi nomeada uma companhia aérea global cinco estrelas pela APEX, a associação de passageiros dos EUA ao lado do status de companhia aérea 4 estrelas que possui pela Skytrax. Foi também escolhida como a empresa aérea internacional favorita pelo prêmio Flyer na China.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é uma empresa aérea nacional russa e orgulhosamente um membro da SkyTeam, uma aliança global de empresas aéreas. A companhia e seus parceiros atendem 1.074 destinos em 177 países globalmente. Em 2017, a Aeroflot transportou 32,8 milhões de passageiros (50,1 milhões de passageiros como o Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot tornou-se a primeira empresa aérea russa a ser premiada pela Skytrax com o status de companhia aérea quatro estrelas pela alta qualidade de seus serviços aos clientes. Em 2017, foi nomeada a melhor companhia aérea do Leste Europeu pela sexta vez no prêmio Companhias Aéreas Globais da Skytrax.

Em 2017, a Aeroflot foi escolhida como a marca mais poderosa da Rússia e a marca de companhia aérea mais forte do mundo pela Brand Finance, a principal empresa de consultoria de valorização e estratégia de marcas. Foi também reconhecida como a melhor empresa aérea de grande porte da Europa pelos viajantes do TripAdvisor e nomeada a companhia aérea internacional favorita na China na cerimônia de premiação Flyer 2017.

A Aeroflot opera uma das mais frotas mais novas do mundo com 232 aeronaves. Está sediada em Moscou no Aeroporto Internacional de Sheremetyevo.

A Aeroflot está entre as líderes globais em segurança aérea, possuindo um índice de Avaliação de Segurança de Aeronaves Estrangeiras na Comunidade Europeia (SAFA na sigla em inglês), o principal parâmetro de segurança reconhecido globalmente, comparável aos seus pares globais.

Como a primeira empresa aérea russa a conseguir a certificação de Auditoria de Segurança Operacional da IATA (IOSA na sigla em inglês) e renovando seu registro pela sétima vez em 2017, a Aeroflot foi aprovada com sucesso na Auditoria de Segurança da IATA para Operações em Terra (ISAGO na sigla em inglês) e está em total conformidade com as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004.

