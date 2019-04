Aeroflot nomeada a companhia aérea favorita da China pelo terceiro ano consecutivo

MOSCOU, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Aeroflot foi novamente reconhecida como a empresa aérea internacional favorita da China. O prêmio prestigiado foi concedido à Aeroflot pelo terceiro ano consecutivo na Cerimônia de Premiação Flyer 2019 que foi realizada hoje em Xangai, a capital financeira da China.

Os prêmios são patrocinados pela revista de bordo da Administração da Aviação Civil da China (Civil Aviation Administration of China - CAAC) e pela Flyer Tea, a principal publicação do setor. Os vencedores são selecionados por um corpo de jurados e pelos votos de viajantes e passageiros frequentes.

O prêmio renomado reconhece os participantes excepcionais no mercado dinâmico de turismo da China. Entre os vencedores anteriores estão empresas aéreas globais importantes, incluindo companhias que possuem o status de empresa aérea cinco estrelas da Skytrax.

A Aeroflot manteve o título de companhia aérea internacional favorita no Prêmio Flyer devido às suas principais vantagens competitivas: a alta qualidade de serviço e a política flexível de tarifas.

"O reconhecimento da Aeroflot como a empresa aérea internacional favorita da China é a confirmação da eficácia de nossas iniciativas estratégicas no país", disse Vitaly Saveliev, CEO da Aeroflot. "Oferecemos aos nossos clientes uma vasta rede de rotas e uma das frotas mais novas do mundo. Milhões de passageiros chineses preferem nossa companhia aérea pelos preços acessíveis das passagens, tráfego conveniente através de nosso aeroporto central de Sheremetyevo e a alta qualidade de nossos serviços. O desenvolvimento adicional dos serviços nas rotas de tráfego Europa-Ásia, um dos mercados de aviação mais competitivos no mundo, é um dos principais objetivos da Aeroflot, juntamente com a expansão ativa da rede de rotas domésticas."

As rotas convenientes da Aeroflot abrangem quatro localidades chave na China: Pequim, Xangai, Hong Kong e Guangzhou. A empresa adiciona continuamente novos serviços direcionados ao mercado chinês. Recentemente a Aeroflot assinou um acordo de parceria com o Alipay, o sistema de pagamentos mais popular do país.

O website oficial da Aeroflot contém uma interface no idioma chinês. Cardápios em chinês estão disponíveis aos passageiros e o sistema de entretenimento de bordo está também à disposição em chinês. Os anúncios de bordo são feitos em chinês e o cardápio oferece uma opção especial asiática.

A Aeroflot desfruta consistentemente de vasto reconhecimento e popularidade entre consumidores no mercado chinês. Em janeiro, a empresa foi selecionada a melhor companhia aérea do tráfego China-Europa no Prêmio Stars 2019 na China.

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a principal companhia aérea da Rússia e orgulhosamente um membro da SkyTeam, uma aliança global de empresas aéreas. A Aeroflot atende 159 destinos em 55 países.

A frota da Aeroflot composta de 255 aeronaves é a mais nova de qualquer companhia aérea no mundo que opere acima de 100 aeronaves. Em 2018, a Aeroflot transportou 35,8 milhões de passageiros (55,7 milhões de passageiros como o Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot possui o status de companhia aérea quatro estrelas pela Skytrax e foi selecionada a melhor empresa aérea no Leste Europeu pela sétima vez no Prêmio Companhias Aéreas Globais Skytrax 2018. Também recebeu a classificação de companhia aérea cinco estrelas pela APEX, a associação de aviação dos EUA.

A Aeroflot é a marca de companhias aéreas mais forte do mundo de acordo com a Brand Finance, uma importante empresa de consultoria de estratégia de marcas.

Para mais informações acesse http://www.aeroflot.com/.

