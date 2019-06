Aeroflot nomeada como melhor companhia aérea da Europa Oriental pela oitava vez no Skytrax World Airline Awards de 2019

MOSCOU, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Aeroflot conquistou novamente o título de Melhor Companhia Aérea da Europa Oriental no Skytrax World Airline Awards, realizado hoje no Museu do Ar e do Espaço durante a 53 a. Exposição Aérea Internacional de Paris em Le Bourget.

Conhecidos como os Oscars do mundo da aviação, os World Airline Awards são entregues anualmente pela Skytrax, a principal autoridade global em qualidade de serviços de companhias aéreas e aeroportos. As classificações foram baseadas na maior pesquisa de satisfação de passageiros do mundo, a qual foi realizada de setembro de 2018 a maio de 2019, com votação online em inglês, francês, espanhol, japonês, chinês e russo. Este ano, passageiros de mais de 100 países votaram em 300 companhias aéreas do mundo inteiro.

Vitaly Saveliev, CEO da Aeroflot, declarou: "Ser nomeada pela oitava vez como Melhor Companhia Aérea da Europa Oriental é uma grande honra e reconhecimento global dos nossos esforços. Agradecemos a todos os passageiros que votaram na Aeroflot. Seus votos encorajam-nos a melhorar ainda mais nosso serviço Premium e a atingir os ambiciosos objetivos definidos em nossa Estratégia 2023".

Edward Plaisted, CEO da Skytrax, declarou: "A Aeroflot continua a ser uma verdadeira favorita dos clientes e ganhar este importante prêmio global é um reconhecimento fabuloso do serviço de alta qualidade prestado por todo o pessoal da linha da frente da Aeroflot. Felicitamo-los por esta conquista tão grande".

Sobre a Aeroflot

A Aeroflot é a principal companhia aérea da Rússia e uma orgulhosa participante da aliança global de companhias aéreas SkyTeam. A Aeroflot atende 159 destinos em 54 países.

A frota de 252 aviões da Aeroflot é a mais nova de todas as companhias aéreas do mundo que operam mais de 100 aeronaves. Em 2018, a Aeroflot transportou 35,8 milhões de passageiros (55,7 milhões de passageiros como Aeroflot Group, incluindo subsidiárias).

A Aeroflot tem status de companhia aérea de 4 estrelas dado pela Skytrax e foi nomeada Melhor Companhia Aérea da Europa Oriental pela oitava vez no Skytrax World Airline Awards de 2019. A Aeroflot também recebeu uma classificação de companhia aérea global de cinco estrelas da APEX, uma associação de aviação dos EUA. De acordo com a Brand Finance, consultoria líder em estratégia de marca, a Aeroflot é a marca de companhia aérea mais forte do mundo.

