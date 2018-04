Aeroflot reçoit quatre prix du choix des voyageurs de TripAdvisor décernés aux compagnies aériennes

- Aeroflot s'est également vu décerné le prix du choix des voyageurs pour la classe Premium Economy en Europe et a été nommée meilleure compagnie aérienne - à nouveau en Russie

Pour la deuxième année consécutive, Aeroflot a été nommée comme l'une des principales compagnies aériennes européennes par TripAdvisor, le plus grand site de voyages au monde. Cette année, la compagnie nationale russe a remporté quatre catégories lors des « TripAdvisor Travellers' Choice Awards for Airlines » (prix du choix des voyageurs de TripAdvisor pour les compagnies aériennes), sur la base des critiques et des évaluations apportées par les voyageurs du monde entier.

Aeroflot a été nommée meilleure classe Affaires d'Europe et figure par ailleurs parmi les dix premières grandes compagnies aériennes d'Europe selon le choix des voyageurs et parmi les meilleures classes Premium Economy d'Europe, toujours selon le choix des voyageurs. La compagnie a aussi été nommée, une fois de plus, meilleure compagnie aérienne de Russie.

En remportant quatre prix prestigieux basés sur les commentaires des passagers, alors que la concurrence entre les principaux transporteurs mondiaux fait rage, Aeroflot renforce davantage sa place de compagnie aérienne de premier plan à l'échelle mondiale. Lors de la remise des premiers prix TripAdvisor aux compagnies aériennes en 2017, le transporteur russe s'est vu auréolé de succès dans trois catégories, en remportant notamment le prix de la meilleure grande compagnie aérienne d'Europe.

Aeroflot travaille avec TripAdvisor, l'un des principaux sites de planification et de réservation de voyageurs, afin d'obtenir les commentaires des passagers, ce qui aide la compagnie à continuer de peaufiner son service à la clientèle, qui a déjà reçu des récompenses.

Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot, a déclaré :

« Le fait d'avoir remporté cette dernière reconnaissance des prix du choix des voyageurs de TripAdvisor montre qu'en dépit d'un certain nombre de défis externes, Aeroflot ne cesse de consolider sa place dans l'industrie mondiale de l'aviation. Ce prix est particulièrement important pour nous parce qu'il reflète les opinions et les critiques des passagers du monde entier, qui est notre public le plus influent. C'est donc d'autant plus agréable de remporter davantage de prix cette année qu'en 2017, et nous sommes très reconnaissants à nos passagers pour leur fidélité. »

Bryan Saltzburg, vice-président principal et directeur général de TripAdvisor Flights, a déclaré :

« Nous sommes ravis de reconnaître les compagnies aériennes préférées de la communauté mondiale de TripAdvisor et de mettre en lumière les transporteurs du monde entier qui offrent les meilleures expériences de vol, dont Aeroflot. Tandis que l'industrie du transport aérien lance de nouveaux produits tarifaires et une gamme de plus en plus large d'offres en vol, les clients continuent de rechercher les transporteurs qui apportent de la valeur et une expérience de qualité. Les prix du choix des voyageurs pour les compagnies aériennes reconnaissent celles qui savent dépasser les attentes des passagers et reçoivent les meilleures notes de la part des voyageurs. »

Étant l'une des plus anciennes compagnies aériennes au monde et l'une des marques les plus prisées en Russie, Aeroflot remporte régulièrement des prix de l'industrie et des passagers. Récemment, la compagnie phare de Russie a été nommée l'une des 10 premières compagnies aériennes au monde à offrir des services complets lors d'une réservation sur le portail eDreams, sur la base des avis de plus de 60 000 passagers à l'échelle du globe. En 2017, Aeroflot a été nommée « Compagnie aérienne mondiale Cinq étoiles » par APEX, l'association américaine des passagers, une récompense qui fait pendant au statut de « Compagnie aérienne Quatre étoiles » que Skytrax lui a octroyé. La compagnie aérienne a également été nommée « Compagnie aérienne internationale préférée » lors des Flyer Awards en Chine.

À propos d ' Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de Russie et est heureuse de faire partie de SkyTeam, alliance internationale de compagnies aériennes. Aeroflot et ses partenaires desservent 1 074 destinations dans 177 pays à l'échelle du globe. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers en tant que groupe Aeroflot, qui englobe les filiales).

Aeroflot est devenue la première compagnie aérienne russe à recevoir le statut de compagnie quatre étoiles de la part de Skytrax, en reconnaissance de la grande qualité de son service client. En 2017, Aeroflot a été désignée meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est pour la sixième fois lors des Skytrax World Airline Awards.

En 2017, Aeroflot a été nommée marque la plus importante en Russie, et marque de compagnie aérienne la plus forte au monde par le grand cabinet d'évaluation et de conseil en stratégie, Brand Finance. Aeroflot a également été désignée meilleure grande compagnie aérienne d'Europe par les voyageurs de TripAdvisor et reconnue comme compagnie aérienne internationale préférée en Chine lors de la cérémonie des Flyer Awards 2017.

Aeroflot exploite l'une des flottes les plus jeunes au monde, composée de 228 appareils. Aeroflot est basée à Moscou, à l'aéroport international Chérémétiévo.

Aeroflot compte parmi les leaders mondiaux en matière de sécurité aérienne. Elle a obtenu un indice comparable à celui de ses homologues mondiaux dans le cadre du programme d'évaluation de la sécurité des avions étrangers (SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft) de la Communauté européenne, principal paramètre de sécurité mondialement reconnu.

Premier transporteur russe inscrit au registre IOSA (programme de vérification de la sécurité des procédures d'exploitation de l'IATA), Aeroflot a renouvelé son inscription pour la septième fois en 2017. Elle a passé avec succès l'ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations - audit de sécurité pour les opérations au sol), et est en outre en totale conformité avec les normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004.

