Aeronave da Turkish Airlines com tema de sustentabilidade está no céu

ISTAMBUL, Turquia, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Turkish Airlines, que faz voos para mais países do que qualquer outra companhia aérea, incorporou um elemento de design especial decorado com folhas em sua aeronave Airbus 321 tipo TC-JSU numerada, que foi utilizada em sua operação de combustível ecologicamente correto. O voo TK1795 para Estocolmo foi o primeiro operado com a nova aeronave temática pela companhia aérea global. Acompanhando os esforços para promover o uso abrangente de combustível ecologicamente correto, o voo utilizou biocombustível durante sua operação e também foi realizado com o princípio de zero resíduos.

Além de informar sobre as ações de sustentabilidade com o conceito de Classe Ecológica deste primeiro voo, a companhia aérea também adotou novas ações com consciência ecológica. Durante o voo, foram utilizados guardanapos e copos feitos de material vegetal, assim como saleiros e pimenteiros de madeira. Além disso, foi servido chá verde saudável de cortesia a todos os passageiros. Outras medidas especiais incluíram fronhas e cobertores ecologicamente corretos, produzidos com fios certificados e 100% reciclados para economizar água, e brinquedos de madeira certificados pelo FSC para presentear as crianças passageiras.

Na aeronave ecologicamente correta, o presidente do conselho de administração e do comitê executivo da Turkish Airlines, Prof. Dr. Ahmet Bolat afirmou: "Como a principal companhia aérea nacional da Turquia, nossa aeronave recém-estilizada agora está no céu para destacar a importância da sustentabilidade para nós. Com a expressão de biocombustível em nossas aeronaves, desejamos enfatizar a importância de utilizar combustível de aviação sustentável, já que esse é um dos maiores obstáculos da luta do setor de aviação contra as emissões de carbono. Assim, estamos apoiando os esforços de fabricação de biocombustíveis e pretendemos aumentar a quantidade de voos que utilizam biocombustível durante suas operações."

A companhia aérea global continuará seus esforços para reduzir suas emissões de carbono com aeronaves de nova geração incorporadas à sua já jovem frota de 8,5 anos de idade média, enquanto planeja adicionar novas cidades que são atendidas com operações utilizando biocombustíveis, como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo, Copenhague, Paris e Londres.

