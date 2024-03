Aetina dévoilera les systèmes d'Edge IA sans ventilateurs équipés des modules NVIDIA Jetson Orin NX et Orin Nano à la conférence NVIDIA GTC 2024

TAIPEI, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le marché mondial de l'Edge AI (intelligence artificielle) est en plein essor, ce qui a accéléré la demande urgente de dispositifs d'inférence d'Edge IA fiables, performants et très flexibles. Aetina , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'Edge AI, annonce le lancement de ses systèmes d'extension d'Edge AI sans ventilateurs et polyvalents — les séries AIE-PN33/43 et AIE-PO23/33 . Ces systèmes innovants sont alimentés par les modules NVIDIA Jetson Orin NX et Orin Nano qui offrent des performances informatiques exceptionnelles en matière d'IA, allant respectivement jusqu'à 100 TOPS et 40 TOPS, ainsi que des options d'interface d'E/S flexibles. Conçues pour répondre de manière transparente aux besoins de connectivité et de traitement des données en temps réel de divers capteurs et appareils en périphérie, ces solutions permettent aux industries du monde entier de déployer efficacement une vaste gamme d'applications d'IA.

Aetina fanless versatile expansion edge AI systems - the AIE-PN33/43 series and AIE-PO23/33 series

Selon le rapport de Statista intitulé « Number of IoT connected devices worldwide 2019–2030 », le nombre d'appareils IoT (Internet des objets) dans le monde devrait dépasser les 29 milliards d'ici 2030. En réponse au nombre croissant d'appareils IoT et aux divers besoins d'E/S et de stockage des différentes applications d'IA, Aetina a dévoilé une gamme de systèmes d'Edge IA sans ventilateur. Cette gamme comprend les AIE-PN33/43-2PSE et AIE-PN33/43-4PSE , respectivement dotés de 2 ou 4 ensembles de ports PSE ; les AIE-PN33/43-6USB et AIE-PO23/33-6USB , comprenant chacun 6 ensembles de ports USB ; et les AIE-PN33/43-3M et AIE-PO23/33-3M , équipés de 3 ensembles d'emplacements M.2 clé M. Les utilisateurs peuvent choisir le modèle de produit le plus approprié en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'applications d'IA, qu'il s'agisse de relever des défis de câblage dans des environnements très variés tels que les ports ou la surveillance du trafic routier, de répondre aux besoins de connectivité multicapteurs pour la détection des défauts dans les usines intelligentes ou les lignes de production automatisées, ou d'augmenter la capacité de stockage pour les tâches de reconnaissance d'images en temps réel. Ces solutions permettront d'accélérer le déploiement d'applications avancées d'IA dans divers secteurs.

Le directeur général d'Aetina, Joe Lo, a déclaré : « Aetina s'engage à développer des solutions de qualité industrielle adaptées aux besoins de nos clients, en tirant parti de notre expertise technique approfondie et de nos capacités d'intégration. Nous permettons continuellement à diverses industries de mettre en œuvre rapidement des applications d'IA à tous les niveaux de leur activité. »

Aetina est membre élite du réseau de partenaires NVIDIA et fait partie de l' écosystème NVIDIA Jetson . Aetina dévoilera ses derniers systèmes d'Edge IA sans ventilateur au stand 337 à la NVIDIA GTC , une conférence mondiale sur l'IA qui se tiendra du 18 au 21 mars au San Jose Convention Center et en ligne. En outre, Aetina présentera des solutions d'IA de vision, notamment la reconnaissance des plaques d'immatriculation, qui révolutionnent l'efficacité des opérations portuaires et de transport. Aetina démontrera également comment l'IA générative optimise les applications intelligentes basées sur la périphérie. Pour en savoir plus sur la conférence NVIDIA GTC, consultez le site : https://www.nvidia.com/gtc/ .

