Aetina et Solomon annoncent un partenariat pour accélérer l'IA et la vision 3D

Permettre aux entreprises d'accroître leur productivité dans les secteurs de la fabrication, des semi-conducteurs, de la vente au détail et dans d'autres secteurs verticaux.

TAIPEI, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aetina, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'IA de pointe, annonce un nouveau partenariat avec Solomon Technology Corporation, une société spécialisée dans l'IA et la vision 3D. Les solutions IA d'avant-garde et à haute performance d'Aetina, activées par NVIDIA® Jetson™ et les systèmes certifiés NVIDIA, complètent parfaitement les appareils sophistiqués de vision 3D activés par l'IA de Solomon. Ensemble, ils offrent des capacités de vision d'IA de pointe qui sont entièrement personnalisables et ouvrent des possibilités illimitées pour un plus grand nombre de secteurs verticaux et d'applications dans le monde entier.

Aetina teams up with Solomon to speed up AI and 3D vision.

Amplifier la formation à l'IA et le pouvoir d'inférence de l'IA et de la vision 3D pour l'inspection par l'IA

« En unissant leurs forces, Solomon et Aetina proposent des solutions d'IA et de vision 3D rationalisées et personnalisables qui accélèrent considérablement la productivité avec un minimum de temps et d'investissement. Comme nous sommes tous les deux partenaires de NVIDIA, cela souligne notre intégration transparente du matériel et du logiciel », remarque Richard Hung, Vice Président d'Aetina.

« Aetina est connue pour une gamme complète de systèmes informatiques, des solutions adaptées à diverses applications, un support technique à long terme et une compatibilité étendue pour activer différentes technologies », souligne Michael Lee, directeur chez Solomon. « Nous nous réjouissons de pouvoir associer nos atouts afin d'élargir les possibilités dans d'innombrables secteurs d'activité ».

Les solutions d'Aetina offrent une puissance de calcul inégalée pour l'apprentissage et l'inférence de l'IA. Combinée aux solutions d'IA et de vision 3D de Solomon, qui se caractérisent par une formation rapide des modèles d'IA, une réduction du nombre d'échantillons requis et des outils d'IA conviviaux, cette collaboration profite aux entreprises manufacturières et industrielles en rationalisant et en automatisant les tâches complexes. L'une des solutions de vision artificielle - META-aivi - utilisée pour la validation des procédures opératoires normalisées, est capable de guider les opérateurs par le biais de la réalité augmentée en utilisant des dispositifs faciles d'accès tels que des tablettes pour s'assurer qu'ils suivent les étapes correctes. Il permet de réduire les erreurs humaines et d'augmenter la productivité en améliorant l'intelligence sur le lieu de travail.

Pour les applications ci-dessus, le système MegaEdge d'Aetina - AIP-KQ67, équipé d'Intel 12/13th Gen Core™ i9/i7/i5 et certifié par NVIDIA NCS avec le GPU NVIDIA A2 Tensor Core, se caractérise par des performances élevées avec évolutivité, ce qui le rend adapté à l'accélération de la vision par ordinateur pour les charges de travail d'entraînement à l'IA. Pour l'inférence AI, la plateforme DeviceEdge - AIE-KX13/23, activée par NVIDIA® Jetson™ AGX Orin™, fournit une inférence à latence ultra-faible avec jusqu'à 275 TOPS.

Connus pour leur capacité de déploiement rapide et leur orientation client, Aetina et Solomon continueront à justifier leur réputation afin de résoudre les problèmes de diverses entreprises grâce à des solutions de vision d'IA de pointe et sur mesure.

Pour découvrir les solutions de vision 3D et IA d'Aetina et de Solomon, veuillez nous contacter : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459094/Aetina_x_Solomon_810x455_EN_0704.jpg