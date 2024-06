Aetina lance un système basé sur NVIDIA IGX Orin pour les capacités d'IA en périphérie de nouvelle génération dans les domaines de l'industrie et de la santé

Avec des options de performance allant de 248 à 1 705 TOPS, ce système NVIDIA-Certified offre une puissance sans précédent aux entreprises pour bâtir une infrastructure d'IA en périphérie à l'épreuve du temps.

TAIPEI, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Au salon COMPUTEX 2024, Aetina , leader des solutions d'IA en périphérie avec plus d'une décennie d'expérience à son actif, lance son système basé sur NVIDIA IGX Orin™ , le modèle AIE-MIX640, un système d'inférence en périphérie de qualité industrielle et évolutive validé par le programme NVIDIA-Certified Systems . Spécialement conçu pour les environnements industriels et médicaux, le système AIE-MIX640 offre des performances informatiques supérieures en matière d'IA, la sécurité d'entreprise, un ensemble de mesures de sécurité fonctionnelle et une assistance technique à long terme.

Aetina Announces Its Innovative NVIDIA IGX Orin-Based System

Troy Lin, directeur principal du développement de produits chez Aetina, a déclaré : « Nous constatons une adoption massive de l'IA en périphérie, en particulier dans les secteurs de la fabrication et de la santé, mais pour cela les entreprises ont absolument besoin d'une IA en temps réel et d'une pile logicielle d'IA de qualité professionnelle. L'AIE-MIX640 est la solution pour les organisations recherchant la combinaison de performances, d'une sécurité et d'une fiabilité de haut niveau. »

Une solution basée sur NVIDIA IGX Orin

L'AIE-MIX640 d'Aetina est basé sur la NVIDIA IGX Orin, une plateforme d'IA en périphérie de qualité industrielle qui combine du matériel, des logiciels et une assistance de niveau professionnel. Spécialement conçu pour les environnements industriels et médicaux, IGX offre aux organisations les performances, la durabilité et la sécurité nécessaires à l'IA en périphérie.

Équipé de matériel NVIDIA-Certified, le système AIE-MIX640 comprend un puissant ordinateur d'IA pour les machines autonomes écoénergétiques avec 248 000 milliards d'opérations par seconde (TOPS) de performances d'IA, extensibles à 1 705 TOPS avec une configuration NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation GPU en option. Doté d'une NVIDIA ConnectX®-7 NIC , l'AIE-MIX640 offre un débit réseau ultrarapide de 200 Go/s, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes en données ayant besoin d'une mise en réseau haute performance, d'une latence ultra-faible et d'une sécurité avancée. En outre, l'AIE-MIX640 se distingue par sa conception unique de châssis sans vis avec un couvercle maillé étanche à la poussière, qui maximise les performances et la fiabilité à long terme tout en facilitant l'entretien. Pour assurer un long cycle de vie du produit, Aetina offre 10 ans d'assistance matérielle et logicielle avec son système.

Créer les usines sûres et autonomes du futur

Selon Gartner, d'ici 2030, 80 % des humains interagiront quotidiennement avec des robots intelligents, contre moins de 10 % aujourd'hui. Il est crucial d'installer des capacités de sécurité fonctionnelles intégrées afin de s'assurer que les espaces intelligents restent à l'abri des collisions et d'autres menaces de sécurité. Le système AIE-MIX640 offre une unité de microcontrôleurs de sécurité (sMCU) et de multiples extensions de sécurité proactives basées sur la confiance et les systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS) pour stimuler la collaboration homme-machine et protéger les travailleurs dans tous les secteurs, ce qui le rend adapté aux applications industrielles en périphérie telles que la détection des collisions et la maintenance prédictive. Alimenté par la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise et soutenu par un système d'exploitation commercial, l'AIE-MIX640 facilite le déploiement rapide des applications d'IA en périphérie. Cela permet non seulement aux organisations d'accélérer le processus de développement, mais aussi de déployer des solutions d'IA à la fois puissantes et sécurisées.

Des échantillons d'AIE-MIX640 seront disponibles à partir d'août 2024. La disponibilité totale est prévue pour le quatrième trimestre 2024.

Rendez visite à Aetina au stand # J0110, dans le Hall 1 pendant le salon COMPUTEX 2024 pour découvrir tout ce que l'AIE-MIX640 a à offrir.