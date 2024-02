Aetina présente de nouveaux GPU MXM optimisés par NVIDIA Ada Lovelace pour des capacités d'IA en périphérie améliorées

TAIPEI, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Aetina – un fournisseur mondial de solutions d'IA en périphérie, annonce la sortie de sa nouvelle série de GPU MXM intégrés utilisant l'architecture NVIDIA Ada Lovelace – MX2000A-VP , MX3500A-SP et MX5000A-WP . Conçue pour le ray tracing en temps réel et les graphiques neuronaux basés sur l'IA, cette série améliore considérablement les performances du GPU, offrant des performances exceptionnelles en matière de jeux et de création, de graphiques professionnels, d'IA et de calcul. Elle fournit les capacités ultimes de traitement et de calcul de l'IA pour les applications dans les soins de santé intelligents, les machines autonomes, la fabrication intelligente et les jeux commerciaux.

Aetina Introduces New MXM GPUs Powered by NVIDIA Ada Lovelace

Le marché mondial des GPU (unités de traitement graphique) devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 34,4 % de 2023 à 2028, les progrès de l'industrie de l'intelligence artificielle (IA) étant un moteur clé de cette croissance. Alors que la tendance des applications d'IA s'étend du cloud aux appareils en périphérie, de nombreuses entreprises cherchent à maximiser les performances informatiques de l'IA avec le minimum d'appareils en raison des contraintes d'espace dans les environnements de déploiement. Les derniers modules MXM intégrés d'Aetina – MX2000A-VP, MX3500A-SP et MX5000A-WP, adoptant l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, non seulement font des percées significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique, mais améliorent également les performances du ray tracing et des cartes neuronales basées sur l'IA. Les modules, avec leur conception compacte, économisent efficacement de l'espace, ouvrant ainsi plus de possibilités pour les appareils d'IA en périphérie.

Le dernier module MXM intégré d'Aetina, le MX5000A-WP, est équipé du GPU NVIDIA RTX 5000 Ada de nouvelle génération. Il offre jusqu'à 9728 cœurs CUDA, 76 cœurs RT et 304 cœurs Tensor, prenant en charge l'interface PCIe 4.0 et jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6. Avec une consommation d'énergie de seulement 115 watts, il répond pleinement aux besoins des applications d'IA en périphérie nécessitant un calcul intensif dans un facteur de forme compact et haute performance. En outre, Aetina offre une variété d'options de produits MXM avec différents niveaux de performance, y compris le MX3500A-SP avec le GPU NVIDIA RTX 3500 Ada et le MX2000A-VP avec le GPU NVIDIA RTX 2000 Ada, pour répondre aux exigences de divers scénarios d'application IA.

Aetina accélère l'intégration de l'IA en périphérie, aidant les clients dans des scénarios extrêmes. Les MX2000A-VP, MX3500A-SP et MX5000A-WP disposent d'un revêtement conforme pour les environnements difficiles, d'un code de correction d'erreur (ECC) pour l'intégrité des données et d'un soutien sur cinq ans, favorisant l'innovation dans l'IA en périphérie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2332896/Aetina_Introduces_New_MXM_GPUs_Powered_NVIDIA_Ada_Lovelace.jpg