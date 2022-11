Aetion élargit son équipe dirigeante avec trois nouveaux directeurs

Les nouveaux directeurs apportent des années d'expertise au service de l'entreprise, alors qu'Aetion continue d'investir dans la croissance d'avenir

NEW YORK, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetion, leader mondial en matière de technologie et d'analyse de données empiriques (RWE), a annoncé aujourd'hui les nominations de la professeure Dorothee Bartels au poste de directrice du service numérique, de Jade Cusick au poste de directrice commerciale et de Jeremy Brody au poste de directeur de la stratégie. Ensemble, ils accéléreront la dynamique d'Aetion au service des clients des sciences de la vie, des organismes de réglementation et des payeurs, aux États-Unis et en Europe.

« En cette période charnière où la demande de données empiriques augmente, Dorothee Bartels, Jade Cusick et Jeremy Brody apportent une véritable expertise en matière de soins de santé et un certain sens des affaires à l'équipe de direction d'Aetion, a déclaré Carolyn Magill, PDG d'Aetion. Leurs bilans respectifs illustrent leur passion pour l'utilisation des données et des analyses en vue d'unir les intervenants afin d'améliorer la santé des patients. »

Épidémiologiste de formation, Dorothee Bartels a dirigé des équipes mondiales dans la mise en œuvre de solutions réfléchies et innovantes en matière de données empiriques (RWE) qui mettent l'accent sur l'impact et l'évolutivité. Elle a occupé des postes de direction en épidémiologie et en innovation numérique à l'UCB et à Boehringer-Ingelheim et a été responsable de la stratégie clinique et des données empiriques pour X, la Moonshot Factory.

Jade Cusick, désignée dirigeante la plus inspirante dans le domaine des sciences de la vie par PharmaVOICE en 2021, a dédié sa carrière à la mise en place de solutions axées sur le client pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes. Plus récemment, Jade Cusick a été directrice internationale des partenariats clients et de la commercialisation chez Cerner Enviza, une division d'Oracle ; avant cela, elle a joué un rôle déterminant dans la croissance de Kantar Health.

Jeremy Brody est connu pour les transformations professionnelles qu'il a menées chez Kantar Health et Cerner et pour avoir décelé des possibilités que personne d'autre n'avait décelées. En tant que responsable du développement professionnel et de l'innovation, il a noué des partenariats qui ont entraîné une croissance significative de l'entreprise et permis d'offrir de la valeur aux patients.

« Nous commençons à constater une accélération des progrès dans le recours aux données empiriques pour développer nos connaissances sur les médicaments et leurs effets bénéfiques pour les patients, a déclaré Scott Gottlieb, médecin, ancien commissaire de la Food and Drug Administration américaine et membre du conseil d'administration d'Aetion. La technologie et l'expertise d'Aetion en matière de données empiriques sont parfaitement adaptées pour tenir notre promesse d'utiliser les données empiriques pour développer nos connaissances sur une utilisation sûre des médicaments pour améliorer les chances de guérison des patients. »

À propos d'Aetion

Aetion est une entreprise d'analyse de données de santé qui fournit des données empiriques aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies médicales. Aetion Evidence Platform® analyse les données empiriques afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sûreté, l'efficacité et la valeur. Fondée par des membres du corps enseignant de la faculté de médecine d'Harvard ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin d'orienter le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc .

