AFC Energy et ABB s'associent pour préparer l'avenir de la recharge propre des VE

Un spécialiste britannique de l'hydrogène va travailler avec le leader mondial des technologies d'électrification pour mettre sur le marché international la recharge des VE à l'hydrogène

DUNSFOLD, Angleterre, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- AFC Energy (AIM : AFC), l'un des principaux fournisseurs de technologies de production d'électricité à partir d'hydrogène, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec ABB, un leader mondial des technologies d'électrification et de numérisation, présent dans plus de 100 pays, pour développer la prochaine génération de solutions de recharge pour les véhicules électriques (VE) de forte puissance.

Le marché mondial de la recharge des VE devant dépasser les 140 milliards de dollars d'ici 2030, cette collaboration permettra de fournir l'infrastructure de recharge nécessaire pour répondre à cette demande. Elle créera également une nouvelle solution qui permettra de fournir une alimentation électrique locale sûre, efficace, flexible et fiable, sans émissions. Le système commun sera prêt à être déployé dans un premier temps au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, d'ici le second semestre 2021.

Frank Muehlon, responsable de l'activité mondiale d'ABB pour les solutions d'infrastructure de l'e-mobilité, a déclaré : « ABB a ouvert la voie en matière de solutions de l'e-mobilité et est fière d'avoir joué un rôle clé dans l'augmentation des taux d'adoption des VE dans le monde entier. Ce partenariat avec AFC Energy nous permet de continuer à repousser les limites de l'e-mobilité, en ciblant spécifiquement les applications hors réseau et en permettant ainsi une portée beaucoup plus large de l'e-mobilité basée sur l'énergie propre.

« Chez ABB, nous sommes convaincus que le développement durable est synonyme de progrès vers un monde plus sain et plus prospère, aujourd'hui et pour les générations futures. C'est grâce à des applications technologiques innovantes, telles que ce partenariat avec AFC Energy, que nous pouvons favoriser une société à faible émission de carbone. AFC Energy occupe une position unique grâce à sa technologie de pile à combustible alcaline rentable, ce qui en fait un partenaire idéal. »

Les deux sociétés commercialiseront conjointement le produit intégré et élaboreront ensemble une stratégie de communication pour l'image de marque et le déploiement du système.

Le partenariat concentrera ses efforts sur le déploiement conjoint de systèmes intégrés de recharge de VE à haute puissance sur les principaux marchés d'ABB, notamment les plates-formes de véhicules privés et logistiques, les opérateurs de points de recharge et le transport urbain. Les systèmes de charge pourraient également être utilisés pour alimenter les navires et les avions à décollage et atterrissage vertical (VTOL), car l'électrification continue d'imprégner les industries aéronautique et maritime.

Adam Bond, directeur général d'AFC Energy, a déclaré : « Ce jour marque une étape historique dans la commercialisation de notre pile à hydrogène brevetée, car nous entamons une relation à long terme avec ABB. Ce partenariat stratégique s'inscrit pleinement dans la stratégie de commercialisation d'AFC Energy, ABB offrant un accès solide et crédible aux principaux canaux de clientèle en Europe et outre-mer.

« Il mettra sur le marché une solution unique, à émission zéro, alimentée par les leaders mondiaux de l'électrification et des technologies de piles à combustible alcalines, pour permettre le déploiement des futures infrastructures de recharge des VE à haute puissance. C'est une étape clé sur la voie de la décarbonisation complète de la mobilité et des transports dans le monde, alors que nous continuons à réduire les coûts et à augmenter l'échelle de production, grâce aux opportunités émergentes du marché mondial. »

Muehlon a conclu : « Notre partenariat avec AFC Energy offre un potentiel qui va au-delà du marché traditionnel des VE. Le système de recharge rapide DC aura des applications pour les transporteurs commerciaux et logistiques, les transports maritimes et urbains. Des solutions durables sont également développées pour d'autres segments en croissance, comme les centres de données et les services publics, afin de permettre une empreinte carbone optimisée. »

ABB est entré sur le marché de la recharge des VE en 2010 et, à ce jour, a vendu plus de 17 000 chargeurs rapides ABB DC dans 80 pays.

