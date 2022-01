Affamed Technologies, Joint Venture zwischen AffaMed Therapeutics und SIFI, gibt den erfolgreichen Abschluss der Implantation der MINI WELL® und MINI WELL TORIC® IOLs mit erweiterter Tiefenschärfe bei einem ersten Patienten in China bekannt

CATANIA, Italien, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde mit Hauptsitz in Italien, freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Patientenimplantation von MINI WELL® und MINI WELL TORIC® IOLs in China bekannt zu geben, die über Affamed Technologies, ein Joint Venture zwischen AffaMed Therapeutics und SIFI, angekündigt wurde.

MINI WELL® und MINI WELL TORIC® IOLs wurden erfolgreich nach phakoemulsifikatorischen Kataraktoperationen im Hainan (Boao) International Eye and Vision Hospital von Professor Wei CHEN, Präsident des Hainan (Boao) International Eye and Vision Hospital und Vizepräsident des Wenzhou Medical University's Eye and Vision Hospital, implantiert.

Chinesische Patienten sind die jüngsten, die von der innovativen Premium-Intraokularlinsen-Technologie von SIFI profitieren, einer wichtigen Option, die in Europa und in zahlreichen Regionen des asiatisch-pazifischen Raums effektiv und häufig eingesetzt wird: Neuseeland, Japan, Südkorea, Hongkong, Singapur, Philippinen, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Indien und Pakistan.

Über MINI WELL® und MINI WELL TORIC® EDOF IOLs

Die von SIFI entwickelten MINI WELL® und MINI WELL TORIC® Extended Depth-of-Focus (EDOF) IOLs sind innovative IOL-Implantate, die eine großartige Alternative zu refraktiven, diffraktiven und segmentalen mono-/bi/trifokalen IOLs sowie zu diffraktiven EDOF IOLs darstellen.

Mini WELL und Mini WELL Toric sind asphärische, einteilige EDOF-IOLs, die speziell für die chirurgische Technik der Mini-Inzision und zur Korrektur von Astigmatismus und Presbyopie entwickelt wurden. Sie bestehen aus einem hydrophilen-hydrophoben Copolymer, das einen hohen Brechungsindex und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aufweist.

Mini WELL und Mini WELL Toric basieren auf einem einzigartigen, patentierten refraktiven Design, das einen kontinuierlichen, erweiterten Fokus für scharfes Sehen von der Ferne bis zur Nähe und eine geringere Abhängigkeit von einer Brille schafft.

ÜBER SIFI:

SIFI ist ein führendes internationales Augenheilkundeunternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf die Augenheilkunde konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktet innovative therapeutische Lösungen für Patienten mit Augenkrankheiten. SIFI setzt sich mit seiner Forschung und Entwicklung für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und exportiert Behandlungen in mehr als 20 Länder weltweit, mit einer direkten Präsenz in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien, Mexiko und der Türkei.

ÜBER AFFAMED TECHNOLOGIES

Das 2021 gegründete Unternehmen AffaMed Technologies ist ein Joint Venture zwischen AffaMed Therapeutics und SIFI S.p.A. („SIFI"), einem führenden internationalen Ophthalmologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, um hochwertige Intraokularlinsen („IOLs") für den chinesischen Markt zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten.

