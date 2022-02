AFFIDEA BESCHLEUNIGT DIE DIGITALISIERUNG

Das Unternehmen führt eine neue HR-Lösung ein, um die betriebliche Effizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern

DEN HAAG, Niederlande, 11. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Im Bestreben, seine digitale Transformation zu beschleunigen, hat Affidea ( www.affidea.com ), der größte europäische Anbieter von fortschrittlichen diagnostischen Bildgebungs-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdiensten mit einer ausgedehnten Präsenz von 319 medizinischen Zentren in 15 Ländern, heute die Einführung einer neuen HRIS-Lösung - Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) bekannt gegeben.

Die Einführung des HRIS ist ein wichtiger Teil der umfassenden digitalen Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Systeme durch standardisierte und automatisierte Prozesse zu modernisieren und zu vereinfachen. Diese Prozesse sollen bessere Analysemöglichkeiten und Einblicke in die Leistung bieten und gleichzeitig die manuellen Aufgaben im Personalwesen reduzieren und das Engagement der Teams fördern. Die Digitalisierung ist das Herzstück von Affidea und macht das Unternehmen zum bevorzugten Arbeitgeber und zum bevorzugten Gesundheitsdienstleister, der die Patientenzufriedenheit absolut in den Vordergrund stellt.

Die Oracle Cloud HCM-Plattform wird Affidea eine einzige Datenquelle für Mitarbeiter, Auftragnehmer und angegliederte Fachleute in Bezug auf Fähigkeiten und Qualifikationen bieten. Dies wird zur Schaffung von klinischem Fachwissen in der gesamten Gruppe, klinischen Dienstleistungen und der Ausweitung der Teleradiologie- und Telemedizin-Dienste des Unternehmens in verschiedenen Ländern beitragen. Zu den weiteren Vorteilen des in ganz Affidea implementierten Oracle-Systems gehören eine bessere Verwaltung der kontinuierlichen klinischen Fortbildungsmaßnahmen durch den Zugang zu den richtigen Fachkreisen mit spezialisierten, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen klinischen Schulungen und der Wissensaustausch innerhalb von Peer-Gruppen, die den Transfer von Best Practices innerhalb interner medizinischer Berufsnetze fördern.

Die Lösung bietet bessere Analyse- und Berichtsfunktionen für die HR-Teams in 15 Ländern und wird nicht nur die Effizienz der HR-Abläufe und des Personaldatenmanagements des Unternehmens in einer GDPR-konformen Umgebung steigern, sondern auch ein gewisses Maß an Automatisierung der aktuellen Prozesse als Grundlage für eine weitere Automatisierung bieten. Zu den Ländern, in denen die Lösung eingeführt wurde, gehören: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, Niederlande (Hauptsitz), Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweiz, Türkei, Irland.

Justyna Tyborowska, Senior Vice-President und Chief HR Officer der Affidea Gruppe, erklärte: „Die digitale Transformation und die kontinuierliche Verbesserung sowohl der medizinischen als auch der operativen Prozesse sind Schlüsselelemente der Wachstumsstrategie von Affidea. Affidea zielt darauf ab, standardisierte, erstklassige und kosteneffiziente medizinische Dienstleistungen und hervorragende Erfahrungen für Patienten und zuweisende Ärzte anzubieten. Wir stärken unsere Digitalisierung in der gesamten Gruppe mit einer Innovationskultur, indem wir technikaffine Praktiken einführen, die unsere Arbeitsweise verbessern und die Konzentration auf wertschöpfende Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Geschäft ermöglichen. Die Implementierung der globalen HR-Lösung ist ein konkretes Ergebnis unserer digitalen Strategie und datenbasierter Managementpraktiken und bildet eine solide Grundlage für die weitere Automatisierung und Integration mit anderen Unternehmenssystemen, die Affidea als einen führenden digitalen Gesundheitsdienstleister positionieren wird".

Oracle Cloud HCM Cloud wurde in allen Affidea-Ländern eingeführt und ist der erste Schritt der Affidea-ERP-Implementierung innerhalb der Gruppe. Die Umsetzung erfolgte durch Oracle Consulting, das Affidea länderspezifisch durch das Projekt führte. Das schrittweise Konzept erleichterte Affidea die Anpassung an die Lösung und die Übernahme der Verantwortung für das neue globale HRIS-Cloud-System.

„Die Unternehmen sehen sich heute mit höheren Erwartungen ihrer Mitarbeiter konfrontiert als je zuvor. Die Mitarbeiter von heute wünschen sich sofortigen Zugriff, hochgradig personalisierte Inhalte und benutzerfreundliche Systeme. Diese Anforderungen zwingen die Personalverantwortlichen dazu, die Gestaltung des gesamten Arbeitsplatzes zu überdenken. Die Komplettlösung von Oracle, die alle Personalprozesse von der Einstellung bis zur Pensionierung verbindet, hilft Affidea, an der Spitze der Gesundheitsbranche zu bleiben und langfristigen Erfolg zu erzielen." erklärte Andrés Garcia-Arroyo, Vice President Applications CEE, Russia, Israel, North-East and West Africa, Levant and Turkey bei Oracle.

Informationen zu Affidea

Affidea ( www.affidea.com ) ist der größte europäische Anbieter von diagnostischen Bildgebungs-, Ambulanz- und Krebsbehandlungsdiensten und betreibt 319 Zentren in 15 Ländern in Europa. Die Affidea Gruppe arbeitet mit über 9000 Fachleuten zusammen, die jedes Jahr mehr als 10 Millionen Patienten betreuen. Dank seiner Patientensicherheitsbilanz ist Affidea der von der European Society of Radiology am häufigsten ausgezeichnete Anbieter von diagnostischer Bildgebung in Europa - über 50 % aller auf der Eurosafe Star Wall vergebenen Zentren gehören zu Affidea.

