Affidea remporte le « Diagnostics and Primary Care Award » lors des prestigieux LaingBuisson Health Awards 2022

LA HAYE, Pays-Bas, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Affidea, le principal fournisseur européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de soins oncologiques, a le plaisir d'annoncer qu'il a remporté le « Diagnostics and Primary Care Award » de LaingBuisson en 2022.

Jim McAvoy, CEO Fortius Clinic, part of Affidea Group and Nicola Aspinall, COO Fortius Clinic, picking the award

Les LaingBuisson Awards figurent parmi les prix les plus prestigieux dans le domaine de la santé: ils récompensent les entreprises qui établissent de nouvelles normes d'excellence et qui ont un fort impact dans leur catégorie. Cette année, la17eédition dédiée à l'excellence dans la santé se concentrait sur les prestataires de santé et leurs conseillers.

Affidea a remporté ce prix pour son programme innovant « Dose Excellence » axé sur la sécurité des patients. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise analyse chaque mois les données de plus de 75 000 CT scans et parvient ainsi à réduire de 40 % en moyenne la dose de radiations dans les CT scanners au sein de son réseau, ceci afin d'améliorer la sécurité des patients tout en préservant la qualité des images pour permettre un diagnostic précis.

Affidea a récemment porté son programme au niveau supérieur en lançant la version 3.2 du logiciel DoseWatch, en combinaison avec un outil de Business Intelligence (BI) en temps réel afin de créer des tableaux de bord des données. Les centres Affidea en Hongrie et en Espagne ont été les premiers à mettre en œuvre cette nouvelle version.

La prochaine étape du projet concernera la gestion des données relatives au produit de contraste. Il sera ainsi possible de créer des notifications sur le contexte clinique et la dose cumulée d'iode (facteurs de risque, précédents effets indésirables), ainsi que sur les injections (produit de contraste, volume, protocole d'injection). Grâce au suivi et à l'optimisation du produit de contraste, l'entreprise pourra personnaliser l'injection de celui-ci en fonction de chaque patient et éviter ainsi toute dose superflue d'injection.

Guy Blomfield, Président du conseil d'administration et CEO d'Affidea, a déclaré:«C'est un honneur de recevoir ce prix prestigieux. C'est la reconnaissance de l'ensemble de nos efforts et de nos réalisations qui visent à offrir un niveau de sécurité exceptionnel à nos patients et à mettre en œuvre des protocoles cliniques rigoureux et des outils innovants. Je souhaite remercier toutes nos fantastiques équipes dévouées dans les centres –en particulier les membres de l'équipe Dose Excellence– pour leur passion, leur investissement et leur dur labeur accompli dans l'ombre. Ce prix souligne la qualité exceptionnelle de leur travail, et rien ne pourrait me rendre plus fier.»

Et Dr Alessandro Roncacci, SVP Chief Medical Officer, d'ajouter: «Ce prix est une nouvelle preuve de notre application rigoureuse de la directive 2013/59 Euratom: nous identifions les variations en temps réel, nous normalisons et optimisons les protocolesCT et nous maintenons en parallèle les règles d'or concernant la qualité des images et la sécurité accrue de nos patients. Nous avons de grandes ambitions pour 2023: étendre la nouvelle version de notre programme «Dose Excellence» à tous les pays Affidea, conformément à notre engagement d'offrir le plus haut niveau de sécurité à nos patients.»

La cérémonie s'est déroulée au Park Plaza Westminster Bridge, en présence de 1000représentants majeurs du secteur indépendant de la santé.

Ce prix est le second que reçoit Affidea cette année. En juin déjà, l'entreprise avait été récompensée par le «Diagnostic Provider of the Year Award» lors des HealthInvestor Awards 2022.

