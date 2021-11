Afiniti anuncia Larry Babbio como presidente e estabelece comitê especial para conduzir investigação

WASHINGTON, 22 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A diretoria da Afiniti Ltd. ("Afiniti") nomeou Larry Babbio como presidente da diretoria da Afiniti, com efeito imediato. Larry Babbio atua como diretor do conselho da Afiniti desde 2016. Ex-vice-presidente e presidente da Verizon Communications, Inc., Babbio traz consigo profundos conhecimentos e a experiência necessária para comandar a Afiniti.

A Afiniti anunciou hoje também a formação de um comitê especial da diretoria para investigar questões sobre a conduta de seu ex-CEO e presidente. Leslie R. Caldwell, da Latham & Watkins, LLP, liderará a investigação. Caldwell atuou anteriormente como procuradora-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Como presidente, minha prioridade imediata é manter nossos funcionários seguros e garantir que continuemos a oferecer o melhor serviço possível a nossos clientes. Essa investigação é um primeiro passo importante e necessário para a construção de um futuro melhor para a Afiniti", disse Babbio.

