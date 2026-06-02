Afreximbank profundiza su compromiso con el progreso económico en las Bahamas

La gira que tuvo lugar bajo el tema "Invertir en el progreso a través de la implementación del mandato de Afreximbank en las Bahamas" se basó en los logros actuales entre el Banco y las Bahamas

EL CAIRO, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --African Export-Import Bank (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) celebró una gira de alto nivel en Nassau, Bahamas, el 29 de mayo, con el objetivo de profundizar el compromiso con las principales partes interesadas y empresas de todo el gobierno, el sector privado y las instituciones financieras de todo el país.

Organizado como parte de la amplia estrategia del Banco para fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación económica entre África y el Caribe, el roadshow que tuvo lugar bajo el tema "Invertir en el progreso a través de la implementación del mandato de Afreximbank en las Bahamas" se basó en los logros actuales entre el Banco y las Bahamas para explorar más oportunidades para la prosperidad compartida.

La gira sigue a la aprobación por parte de la Junta Directiva de Afreximbank de una línea de financiamiento de hasta US$ 5 mil millones para la región del Caribe, incluidas las Bahamas. Esta aprobación señala el compromiso de Afreximbank de avanzar en los objetivos de la agenda global para África mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y financieros entre África y el Caribe.

El evento fue oficiado por el Honorable Philip Davis, Primer Ministro de las Bahamas y contó con una gran asistencia de la comunidad empresarial de las Bahamas. Proporcionó una plataforma para que Afreximbank mostrara su conjunto de soluciones de financiación, asesoramiento y facilitación del comercio disponibles para empresas e instituciones en las Bahamas y para fomentar asociaciones institucionales más sólidas.

Hablando en la exposición itinerante, el Primer Ministro dijo: "El crecimiento económico debe traducirse en una participación económica más amplia, asegurando que más bahameños tengan la oportunidad de construir negocios, crear empleos y compartir el progreso del país. Hemos logrado algunos avances en esta área, pero continuar fortaleciendo el acceso al capital a través de instituciones como Afreximbank es una parte importante de nuestros esfuerzos continuos ".

"Este roadshow también nos recuerda la importancia de la cooperación regional e internacional en un momento en que muchas economías están navegando por la incertidumbre", agregó.

Al hacer su discurso de apertura, el Sr. Ihejirika dijo: "En menos de tres años de operaciones dentro de la CARICOM, Afreximbank ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo económico en la región, especialmente en las Bahamas, apoyando proyectos clave en sectores críticos. Hasta la fecha, el Banco ha facilitado aproximadamente 140 millones de USD en financiamiento de infraestructura a través de acuerdos de asociación público-privada (APP), al tiempo que ha extendido 30 millones de USD en apoyo al sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Estas inversiones subrayan el mandato de Afreximbank de impulsar el crecimiento sostenible, mejorar la resiliencia económica y ampliar las oportunidades para las empresas y las comunidades en todas las Bahamas ".

Otros oradores notables que asistieron al evento fueron el Honorable Michael B. Halkitis, Ministro de Finanzas y el Honorable Ginger M. Moxey, Ministro de Gran Bahama, el Sr. Atario Mitchell, Presidente de Bahamas Stripping Group of Companies y el Sr. Kino Simmons, Director General de CAT Island Development Company.

Distribuido por APO Group por cuenta de Afreximbank.

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Leyenda - I-R: Honorable Michael B. Halkitis, Ministro de Finanzas, Las Bahamas, Sr. Okechukwu Ihejirika, Ag. Director Regional de Operaciones, Oficina de Afreximbank en el Caribe, Honorable Philip Davis, Primer Ministro de las Bahamas y Honorable Ginger M. Moxey, Ministro de Gran Bahama

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Acerca de Afreximbank:

African Export-Import Bank (Afreximbank) es una institución financiera multilateral panafricana con el mandato de financiar y promover el comercio intra y extraafricano. Durante más de 30 años, el Banco ha estado desplegando estructuras innovadoras para ofrecer soluciones de financiación que apoyen la transformación de la estructura del comercio de África, acelerando la industrialización y el comercio intrarregional, impulsando así la expansión económica en África. Afreximbank, un partidario incondicional del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, por sus siglas en inglés), ha lanzado un Sistema Panafricano de Pago y Liquidación (PAPSS, por sus siglas en inglés) que fue adoptado por la Unión Africana (UA) como la plataforma de pago y liquidación para respaldar la implementación del AfCFTA. En colaboración con la Secretaría del AfCFTA y la UA, el Banco ha creado un Fondo de Ajuste de 10.000 millones de $ para apoyar a los países que participan de manera efectiva en el AfCFTA. A fines de diciembre de 2024, los activos totales y las contingencias de Afreximbank superaban los$ 40,1 mil millones, y sus fondos de accionistas ascendían a $ 7,2 mil millones. Afreximbank tiene calificaciones de grado de inversión asignadas por GCR (escala internacional) en "Stable", Moody's (Baa2), China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA) y Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-). Afreximbank se ha convertido en una entidad del grupo que comprende el Banco, su subsidiaria del fondo de impacto de capital llamada Fondo para el Desarrollo de Exportaciones de África (FEDA) y su subsidiaria de gestión de seguros, AfrexInsure (en conjunto, "el Grupo"). El Banco tiene su sede en El Cairo, Egipto.

Para más información, visite: www.Afreximbank.com

FUENTE Afreximbank