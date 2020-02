Africa Capitalworks investit dans une entreprise leader du secteur de la boisson en Afrique de l'Ouest francophone

JOHANNESBURG et LONDRES, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- Africa Capitalworks Management («ACW»), société de capital-investissement focalisée sur l'Afrique subsaharienne, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une participation minoritaire significative au capital de Gaselia Industries Group («Gaselia»), l'un des plus importants groupe local dans le secteur des boissons gazeuses raffraichissantes sans alcool ("BRSA") en Afrique de l'Ouest.

Fondée en 2002 par des entrepreneurs locaux et basé à Bamako, au Mali, Gaselia, possède trois unites d'embouteillage et de distribution, situées au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Elle est l'un des principaux producteurs sur chacun de ses marchés dans la categorie des BRSA et dispose d'un plan de croissance ambitieux. Gaselia est le partenaire exclusif de Monarch Beverages («Monarch») sur ces territoires, et son portefeuille de produits comprend, en plus de marques propres, des marques en license de Monarch, telles que Planet, American Cola, Bubble-Up et Reaktor. Gaselia produit et distribue également de l'eau minérale, vendue sous sa marque Assinie, et des préformes (sur base de PET) pour le marché ouest-africain. Gaselia emploie près de 800 personnes.

Commentant la transaction, Nana Sao, Managing Partner d'ACW, a déclaré: «L'Afrique subsaharienne offre de nombreuses opportunités d'investissement et nous sommes ravis d'investir du capital de croissance aux côtés des fondateurs accomplis de Gaselia dans ce secteur passionnant et dynamique.»

Yann Rogombe, Directeur d'Investissement d'ACW, a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à une compagnie locale prospère, au fort ADN entrepreuneurial et qui a fait ses preuves en se developpant en une entreprise d'embouteillage de classe internationale. Nous pensons que notre horizon d'investissement à long-terme, nos compétences complémentaires et notre soutien stratégique aideront Gaselia à accélérer la mise en œuvre de son plan de croissance en s'appuyant sur sa solide plate-forme régionale actuelle.»

Madiou Simpara, President et fondateur de Gaselia a commenté: "Nous pensons que nous avons trouvé en ACW un partenaire avec lequel nous partageons les mêmes valeurs et la même vision stratégique. ACW nous soutiendra dans notre objectif de fournir aux populations un plus grand accès à des produits abordables et de qualité.»

Boubacar Pona, Directeur Général et co-fondateur de Gaselia a également déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à ACW pour la prochaine phase de croissance de Gaselia. Le capital, les competences complémentaires et l'expertise apportés par ACW nous permettra d'exprimer notre plein potentiel et d'accélérer l'expansion de notre plateforme.»

À propos d'Africa Capitalworks

ACW fait partie du groupe Capitalworks («Capitalworks»), un gestionnaire indépendant d'actifs alternatifs de premier plan, spécialisé dans les marchés émergents. ACW est un véhicule aux capitaux permanents focalisé sur le marché des entreprises de taille moyenne en Afrique sub-saharienne, à l'exclusion de l'Afrique du Sud. Sa stratégie combine le déploiement de capitaux à long-terme avec une approche basée sur des partenariat solides, travaillant aux côtés d'entrepreneurs et d'équipes de direction pour créer des entreprises exceptionnelles.

À propos de Capitalworks:

Capitalworks est un gestionnaire d'actifs alternatifs indépendant se concentrant sur l'Afrique subsaharienne. Capitalworks gère plus d'un milliard de dollars pour un large éventail d'investisseurs, notamment des institutionnels nationaux et internationaux de premier plan, des banques commerciales, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des family offices et des particuliers fortunés. La philosophie de Capitalworks est centrée sur la création d'entreprises exceptionnelles grâce à des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de direction de premier plan.

