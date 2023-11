Afrique du Sud, Émirats arabes unis : leaders du développement durable en Afrique et au Moyen-Orient

Un nouveau rapport indique que les deux régions se sont engagées en faveur de l'environnement, bien qu'elles soient des « retardataires »

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite sont les pays les plus actifs dans la lutte contre le changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique, selon un nouveau rapport qui compare les politiques, les investissements et les actions des gouvernements et des entreprises en matière de développement durable.

Top performers overall according to the Middle East and Africa Sustainability Scorecard

Le rapport Middle East and Africa Environmental Sustainability Scorecard , publié jeudi, est un examen détaillé des performances des pays en matière de durabilité environnementale, de politiques gouvernementales et de pratiques d'entreprise dans les deux régions.

Le rapport conclut que les 17 pays considérés « sont des retardataires relatifs sur le plan du développement durable mondial, mais représentent en même temps des régions qui intensifient rapidement leurs stratégies, leurs programmes et leurs investissements en matière de développement durable. »

Le rapport a été commandé par Agility , une société de services de la chaîne d'approvisionnement mondiale basée au Koweït. Il a été compilé par Horizon Group , une société basée à Genève qui se spécialise dans la recherche et l'analyse pour les gouvernements, les organisations internationales et les grandes entreprises du monde entier.

Le tableau de bord utilise 48 indicateurs de performance et de progrès pour comparer les pays. Les indicateurs comprennent des données, des cadres réglementaires, des évaluations de politiques, des incitations et des pratiques d'entreprise dans six domaines : investissements et technologies écologiques ; infrastructures et transports durables ; gouvernance et rapports ; transition énergétique ; écosystèmes environnementaux et circularité. Pour connaître les pratiques et les progrès des entreprises, Horizon a interrogé 647 chefs d'entreprise dans les 17 pays concernés.

Voici le classement des pays (du meilleur au moins bon) : Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Rwanda, Kenya, Ouganda, Ghana, Maroc, Qatar, Tanzanie, Nigeria, Bahreïn, Koweït, Côte d'Ivoire, Oman, Mozambique.

Principaux résultats

Les entreprises ne prêtent pas attention à la COP. 82 % des entreprises africaines et 49 % des entreprises du Moyen-Orient ne connaissent pas le processus de la COP, dirigé par les Nations unies, que les pays utilisent pour encourager et mesurer les efforts de lutte contre le changement climatique. Peu d'entreprises utilisent la COP pour fixer leurs objectifs en matière de développement durable.

82 % des entreprises africaines et 49 % des entreprises du Moyen-Orient ne connaissent pas le processus de la COP, dirigé par les Nations unies, que les pays utilisent pour encourager et mesurer les efforts de lutte contre le changement climatique. Peu d'entreprises utilisent la COP pour fixer leurs objectifs en matière de développement durable. Le changement climatique affecte les entreprises. 97 % des entreprises déclarent que leur activité a été affectée par le changement climatique, et 49 % affirment que le changement climatique a causé de « graves dommages » ou a un impact « important et croissant » sur leur activité.

Les gouvernements ont une longueur d'avance alors que les entreprises rattrapent leur retard. En matière d'action climatique, les gouvernements sont en avance sur le secteur privé, tant au Moyen-Orient qu'en Afrique.

Les dépenses des entreprises en matière de développement durable devraient augmenter. Au cours des 12 prochains mois, 73 % des entreprises africaines et 62 % des entreprises du Moyen-Orient prévoient de consacrer plus de 5 % de leurs dépenses d'investissement à la réalisation d'objectifs environnementaux .

environnementaux Il n'y a pas de solution universelle. Les priorités en matière de développement durable varient d'un pays à l'autre en fonction des revenus, des forces économiques, de la dépendance énergétique et d'autres facteurs. Les pays du Golfe à revenu élevé et producteurs d'énergie investissent généralement davantage dans des infrastructures et des écosystèmes durables. Les économies africaines sont plus performantes en matière de conservation et de consommation d'énergie.

écosystèmes Les investissements écologiques sont coûteux. Les pays à revenu élevé et intermédiaire sont ceux qui investissent le plus : Qatar , Émirats arabes unis, Maroc et Arabie saoudite.

L'Afrique met l'accent sur les transports verts. L'Ouganda , le Nigeria , le Rwanda , le Kenya et l'Afrique du Sud arrivent en tête en matière d'économies d'énergie et de carburants non fossiles dans les transports. Les pays du Golfe, qui dépendent des hydrocarbures, privilégient les bâtiments écologiques. Pour les pays du Golfe, la transition vers une énergie plus propre est entravée par des priorités nationales à forte intensité énergétique, telles que leur désir de stimuler l'industrie manufacturière et leur besoin de désalinisation de l'eau. En général, au Moyen-Orient et en Afrique, les entreprises sont plus nombreuses à investir dans l'écologisation de leur flotte que dans l'écologisation de leurs locaux.

L'Ouganda manufacturière désalinisation l'écologisation l'écologisation La gestion des déchets et la consommation sont liées à la richesse. Les pays à revenu élevé font plus d'efforts pour gérer leurs déchets de manière durable. Les pays plus pauvres font plus d'efforts pour limiter leur consommation. Dans l'ensemble, l'Égypte, l'Afrique du Sud, Bahreïn et les Émirats arabes unis obtiennent les meilleurs résultats en matière de « circularité ». Ils réduisent les déchets et la consommation et en encouragent le recyclage et la production durable.

La société Agility a récemment été désignée par Forbes Middle East comme le troisième « leader de la durabilité » au Moyen-Orient dans le domaine du transport et de la logistique. Le vice-président Tarek Sultan a déclaré que la stratégie et les décisions d'investissement des entreprises sont de plus en plus influencées par l'urgence de la lutte contre le changement climatique.

« Nous agissons en qualité d'opérateur de la chaîne d'approvisionnement et d'investisseur au Moyen-Orient et en Afrique. Nous voulons donc savoir quelles sont les priorités des gouvernements et des entreprises, et où ils mettent leurs ressources dans la lutte contre le changement climatique », a précisé M. Sultan. « Nous voulons savoir avec qui nous pouvons travailler en partenariat dans le domaine des infrastructures et des transports verts, des carburants alternatifs et des services de la chaîne d'approvisionnement qui réduisent l'impact environnemental sans sacrifier la performance. »

Horizon, qui a compilé le rapport pour Agility, a déclaré que son intention était de regarder « au-delà des caractéristiques sélectives du Moyen-Orient, qui est dépendant des combustibles fossiles et émet beaucoup de gaz à effet de serre par habitant, et des pays africains, qui émettent peu de gaz à effet de serre, mais prennent relativement peu de mesures en faveur de l'environnement. »

Ce rapport est publié à la veille de la COP28, la conférence mondiale sur le changement climatique organisée sous l'égide des Nations unies, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Ses conclusions amplifient celles d'un rapport du World Economic Forum(WEF), publié en octobre, sur la décarbonisation et la transition énergétique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le rapport du WEF conclut que « les pays de la région MENA sont à la traîne par rapport à des régions comparables au niveau des progrès en matière de développement durable. Alors que les gouvernements locaux se sont engagés au cours des 24 derniers mois à ramener 60 % des émissions de la région à un niveau net zéro, les entreprises n'ont pas encore suivi le mouvement et n'ont pas comblé le fossé avec les marchés mondiaux comparables –12 % d'entre elles ont fixé un objectif net zéro et 6 % ont établi une feuille de route pour atteindre un niveau net zéro ».

À propos d'Agility

Agility est un leader mondial dans le domaine des services de la chaîne d'approvisionnement, de l'infrastructure et de l'innovation, qui compte plus de 45 000 employés répartis sur six continents. Opérateur et investisseur multi-business, Agility se spécialise dans la croissance et le développement d'entreprises opérationnelles. es entreprises d'Agility comprennent la plus grande société de services d'aviation au monde (Menzies Aviation), une entreprise mondiale de logistique de carburant (Tristar), un promoteur et exploitant de parcs logistiques de premier plan au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique (Agility Logistics Parks), et une société immobilière commerciale développant un méga-centre commercial aux Émirats arabes unis (UPAC). D'autres entreprises d'Agility proposent des services de numérisation des douanes, des services d'infrastructure sur sites distants, des services de défense et de gouvernement, ainsi que des services de logistique numérique et d'optimisation du commerce électronique. Agility investit dans l'innovation, la durabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement et détient des participations minoritaires dans un portefeuille croissant de sociétés cotées et non cotées.

Pour plus d'informations sur Agility, rendez-vous sur :

Site Web : www.agility.com

Twitter : twitter.com/agility

LinkedIn : linkedin.com/company/agility

YouTube : youtube.com/user/agilitycorp