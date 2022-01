AFS expande programa para arregimentar 5.000 jovens agentes de mudança em todo o mundo

Por meio de experiências de aprendizado imersivas, a AFS Global STEM Changemakers Initiative equipará diversos jovens com competências técnicas e STEM críticas necessárias (incluindo exposição a engenharia, digital, ciência de dados e consciência STEM mais ampla), combinadas com pensamento de design e competência global, incluindo pensamento crítico, conscientização intercultural e trabalho em equipe, para ajudar os acadêmicos a entender e se preparar para ajudar a transição do mundo para um futuro mais sustentável.

O programa também foi desenvolvido para capacitar populações sub-representadas, especialmente mulheres jovens, com orientações para a educação STEM, liderança e impacto social.

Nos próximos cinco anos, a AFS planeja que jovens acadêmicos selecionados possam participar de um dos três programas distintos:

AFS Global STEM Academies , que combinam aprendizado virtual e presencial e reúnem jovens diversificados com idades entre 15 e 17,5 anos de todo o mundo em coortes globais. As academias presenciais de 2022 estão programadas para serem realizadas no Brasil, China , Índia, EUA e Bélgica/Reino Unido, onde os acadêmicos colaborarão em estudos de caso do mundo real em cada mercado.

Após a conclusão do programa, os bolsistas serão convidados a participar de uma comunidade de ex-alunos que oferecerá diversas oportunidades de mentoria, sessões de desenvolvimento de habilidades, painéis de discussão e outras oportunidades de desenvolvimento. Os estudantes também terão a oportunidade de serem convidados a participar da AFS Youth Assembly, uma reunião global de jovens que defende ativamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Capacitando os jovens a se tornarem agentes de mudança por meio da STEM

A AFS traz décadas de experiência em intercâmbio educacional orientado por impacto e pelo poder de uma rede global. "Habilidades como comunicação multicultural, empatia e resolução de conflitos são essenciais para o nosso mundo. Educar mais jovens para se tornarem cidadãos globais é crucial se quisermos criar um futuro mais sustentável. Temos o prazer de ampliar nossa parceria com a BP e avançar nosso compromisso compartilhado com a educação mais equitativa", disse Daniel Obst, presidente e CEO da AFS Intercultural Programs.

A BP apoia iniciativas como essa para ajudar a construir os talentos STEM que o mundo precisa para criar soluções sustentáveis e melhorar a diversidade de talentos em STEM.

As inscrições para os programas AFS Global STEM Academies serão abertas em janeiro de 2022, seguidas pela inscrição para os programas Global STEM Innovators e Global STEM Accelerators. Saiba mais sobre a iniciativa, os requisitos e as datas dos programas em afs.org/global-stem.

Sobre a AFS

A AFS Intercultural Programs é uma rede global sem fins lucrativos que oferece oportunidades de aprendizado intercultural para ajudar as pessoas a desenvolverem o conhecimento, as habilidades e o entendimento necessários para criarem um mundo mais justo e pacífico. Por meio de programas internacionais de intercâmbio, iniciativas educacionais, voluntariado e suporte, a AFS capacita as pessoas de todas as origens com habilidades globais essenciais, e a paixão por fazer a diferença. Os AFS Intercultural Programs aproveitam o poder e o alcance de 55 organizações nacionais da AFS que trabalham juntas para acelerar o impacto local, global e coletivo. www.afs.org .

Sobre a BP

O objetivo da BP é reimaginar a energia para as pessoas e para o nosso planeta. A empresa ‎estabeleceu a ambição de ser uma empresa com zero emissões de carbono até 2050 ou antes, e ajudar o mundo a chegar a zero emissões de carbono, e a ter uma estratégia para cumprir essa ambição. Para mais informações, acesse www.bp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1732861/AFS_Global_STEM_Changemakers.jpg

FONTE AFS Intercultural Programs

