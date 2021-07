AFV Beltrame Group décide d'investir 250 millions d'euros dans la construction en Roumanie d'une usine écologique unique en Europe, spécialisée dans la production de barres d'armature et de fils machine

VICENCE, Italie, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Après une étude de faisabilité approfondie, AFV Beltrame Group, l'un des plus grands producteurs de barres d'acier et d'aciers spéciaux en Europe, a approuvé un investissement de 250 millions d'euros pour construire en Roumanie une éco-usine, spécialisée dans la production de barres d'armature et de fils machine. La nouvelle installation de production sera mise sur pied grâce à un nouvel investissement.

L'usine écologique sera conçue pour générer les émissions les plus faibles d'une unité de production d'acier au monde, tant en termes de gaz à effet de serre que de particules de poussière en suspension. De plus, la consommation d'eau sera minime. L'installation développée par AFV Beltrame Group aura une capacité de production d'environ 600 000 tonnes par an.

« L'industrie sidérurgique est l'une des plus polluantes et son défi actuel est d'atteindre les objectifs fixés par l'accord vert de l'UE en termes de réduction des émissions et de son impact environnemental global. Le développement de cette installation de production à haut rendement est un projet dans lequel j'ai investi beaucoup de travail, de temps et de dévouement, avec la vision de faire progresser l'industrie, conformément aux tendances et aux demandes futures. Le soutien financier du groupe Beltrame témoigne de son engagement à atteindre des objectifs environnementaux, à exploiter les ressources locales et à encourager l'économie circulaire. La production interne de barres d'armature et de fils machine pourrait devenir un pilier de l'économie roumaine », a déclaré Carlo Beltrame, responsable pays chez AFV Beltrame Group en France et en Roumanie.

La technologie innovante, développée au cours des deux dernières années, constitue un progrès technologique sans précédent dans le secteur de l'acier au cours des dernières décennies. Elle a le potentiel d'établir de nouvelles normes dans le monde entier et de placer la Roumanie à l'avant-garde de l'innovation dans la production d'acier « propre » ou « vert ».

Dans le secteur de la construction, l'utilisation interne des barres d'armature et de fils machine s'élève à environ 1,4 - 1,5 million de tonnes par an. Ce chiffre devrait augmenter au cours des dix prochaines années au moins, principalement en raison des investissements gouvernementaux dans les infrastructures publiques.

En Roumanie, AFV Beltrame Group possède l'aciérie Donalam, spécialisée dans la production de barres d'acier laminées à chaud et d'aciers spéciaux à destination de divers secteurs, du pétrole et du gaz, de l'automobile, des gros équipements mécaniques et hydrauliques, aux machines et équipements agricoles.

