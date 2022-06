AG&P Pratham gana el India 2022 'Energy Company of the Year' en 'The Economic Times Energy Leadership Awards'

El jurado, dirigido por Anil Razdan, antiguo Secretario del Ministerio de Energía y Secretario Adicional del Ministerio de Petróleo y Gas Natural del Gobierno de la India, estaba compuesto por D K Sarraf, expresidente, Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) y CMD, ONGC, B Ashok, expresidente, Indian Oil, Ashish Khanna, Presidente, Renewables, Tata Power, Prachur Sah, Dy consejero delegado, Cairn Oil & Gas, V R Sharma, director, Jindal Steel & Power, Partha S Bhattacharyya, expresidente, Coal India Ltd, K.S. Popli, expresidente y Director, Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), Tim Buckley, director, Climate Energy Finance y Pranav R Mehta, director, Global Solar Council, Presidente, NSEFI.

Abhilesh Gupta, director general y consejero delegado, AG&P Pratham, dijo: "Estamos inmensamente agradecidos a Anil Razdan y a los estimados miembros del jurado por este increíble premio y honor para AG&P Pratham. Estamos muy agradecidos por el reconocimiento a la excelencia en el rendimiento, nuestra cultura de seguridad y el innovador enfoque de implementación que nos permite satisfacer los requisitos de múltiples centros de demanda en paralelo en lugar de secuencialmente. A pesar de las dificultades de Covid, hemos sido capaces de poner en marcha unas 170 estaciones de GNC en los últimos 8 meses y estamos creando 2 estaciones de GNC cada 3 días. Estamos muy centrados también en los hogares y trabajamos duro para llevar el gas natural limpio a la puerta de nuestros clientes a un ritmo rápido."

Joseph Sigelman, president y consejero delegado, AG&P Group, dijo: "AG&P Pratham es pionera en la creación de una red de gas natural limpio en amplias zonas del sur y el noroeste de la India para vehículos, hogares, empresas y fábricas. Estamos construyendo con orgullo y seguridad nuestro sistema, conectando a más clientes cada día. En nombre de nuestro gran equipo, que trabaja con tanto empeño y lealtad, nos sentimos muy honrados de que Anil Razdan y el distinguido jurado hayan decidido reconocer a AG&P Pratham con este prestigioso premio".

AG&P Pratham está desarrollando redes de CGD en 12 concesiones que cubren 28 distritos en el 8% de la India y ~80 millones de personas en los estados de Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka y Kerala. En sus doce concesiones, AG&P Pratham se encarga de desarrollar y explotar estaciones de gas natural comprimido (GNC) para vehículos, gas natural canalizado a los hogares y la distribución de gas natural licuado (GNL) a clientes industriales y comerciales.

Recientemente, el 8 de junio de 2022, AG&P Group también fue galardonada con el premio 2022 APAC Company of the Year (categoría de GNL) en los "Annual Awards of Excellence" del Energy Council en Singapur.

Acerca de AG&P City Gas: Operando bajo la marca AG&P Pratham, AG&P City Gas es una de las mayores empresas privadas de distribución de gas urbano (CGD) de la India. La empresa está desarrollando redes de CGD en 12 concesiones en los estados indios de Rajastán, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka y Kerala.

Acerca de AG&P Group: Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) desarrolla instalaciones de importación y regasificación de GNL, así como redes de gas urbano descendente. AG&P también presta servicios de ingeniería y gestión de proyectos de GNL y otras infraestructuras. AG&P está participada por Osaka Gas, JBIC (Banco Japonés de Cooperación Internacional) y Asiya, un fondo kuwaití que cotiza en bolsa, así como por su dirección.

