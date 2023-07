AG Antecipa, de Campinas, triplica carteira de clientes no primeiro semestre, após reposicionamento da marca

Empresa também superou o número de operações de antecipação de recebíveis para o período

CAMPINAS, Brasil, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A AG Antecipa, com sede em Campinas (SP) iniciou 2023 superando as metas do semestre. Colocando os novos clientes como foco e a manutenção da atual carteira, a empresa de factoring triplicando o número de empresas atendidas e dobrou o volume de operações de antecipação de recebíveis, superando em 15% a meta de faturamento. O processo de expansão foi deflagrado no final do ano passado, com foco no reposicionamento da marca e expansão, através de um trabalho de rebranding da marca, abertura de novos pontos de contato, forte presença nas mídias e um time estruturado e qualificado.

Leonardo e Alexandre Guimarães, diretores da AG Antecipa

"Entramos em 2023 com a nova identidade e com estratégias totalmente direcionadas para a expansão, porém sempre de forma saudável, já que estamos vivendo um cenário de crédito perigoso", conta Leonardo Guimarães, diretor da AG Antecipa. "Para enfrentar esse quadro, era essencial não abrir mão de uma análise de crédito criteriosa para aumentar a nossa carteira de clientes de forma segura", explica.

Um dos pilares dessa estratégia foi focar no aumento da carteira de clientes. "A ideia foi atrair novos parceiros, oferecendo diferenciais em atendimento e em soluções, entendendo sempre as suas dores para personalizarmos os nossos serviços conforme as necessidades", explica. "Entendemos também o perfil ideal dos consumidores das empresas de fomento, compreendendo as pessoas físicas por trás das pessoas jurídicas e considerando os seus diferentes hábitos, setores de mercado e locais de atuação. A reestruturação também teve investimento na otimização de processos internos, para garantir mais agilidade e segurança nas operações e melhor atendimento para os novos parceiros", completa.

Alexandre Guimarães, também diretor da AG Antecipa, ressalta que o crescimento acima da meta estabelecida não teve mágica. "A expansão é resultado do maior volume de visitas, melhor seleção dos clientes e, consequentemente, uma melhor carteira de recebíveis. Também acreditamos que o crescimento é fruto do nosso DNA: a análise de risco e crédito, aliado com boa assessoria jurídica, profissionais preparados e qualificados, e a oferta de um serviço personalizado para cada cliente, olhando para a empresa que precisa fazer seu negócio girar, tem recebíveis, tem dívidas e compromissos em aberto que possam ser resolvidos com as operações do fomento mercantil", acrescenta Alexandre.

Leonardo diz que para este segundo semestre a AG Antecipa vai expandir alguns investimentos e fortalecer a equipe com melhores equipamentos tecnológicos e treinamentos. "Temos sempre em mente que o nosso crescimento deve ter um alicerce bem formado, utilizando da nossa experiência no mercado de crédito, mas também focando em estratégias inovadoras e serviços de excelência", acrescenta.

Alexandre complementa: "Eu ainda acho que teremos um segundo semestre muito parecido com o primeiro no cenário de crédito, o que exige manter o foco em auxiliar o pequeno e médio empresário na solução de seus problemas."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2150865/AG_Antcipa_foto1.jpg

FONTE AG Antecipa

SOURCE AG Antecipa