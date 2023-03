AG Antecipa prevê triplicar operações de fomento até o final de 2023

CAMPINAS, Brasil, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após conclusão de seu reposicionamento no mercado, a AG Antecipa, se prepara para ampliar seus negócios e estrutura de atendimento. Com uma carteira formada por clientes de diversos portes e segmentos, a empresa planeja triplicar suas operações de fomento de crédito para empresas até o final de 2023. O aumento das restrições por parte das grandes instituições financeiras na geração de crédito e o crescimento do número de empresas com dificuldades para geração de caixa para cobrir despesas devem ajudar os planos da companhia criada há mais de 20 anos e com sede em Campinas (SP).

Com foco no Estado de São Paulo, a AG Antecipa é uma companhia que tem como atividade principal a antecipação de recebíveis voltada para pequenas, médias empresas que atendem e prestam serviços a empresas de todos os portes, como empresas nacionais de grande porte e multinacionais, e que necessitam de capital à vista, com agilidade e transparência no processo.

"Nosso foco é antecipar recebíveis para empresa através da cessão de crédito, para que elas possam ter capital de giro para o dia a dia e recursos para investimentos", explica Leonardo Guimarães, diretor Estratégico da AG Antecipa.

A expansão dos negócios, conta Leonardo Guimarães, começou a ser programada no meio do ano passado, e vem sendo intensificada neste início de 2023, com a atual conjuntura econômica, aumento no número de recuperações judiciais e aperto no caixa das empresas para suas operações diária, de médio e longo prazos.

Apesar do aumento na concessão de crédito para pequenos negócios nos últimos dois anos e meio, de 45%, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, além do aumento de tomadores para 7.295 (989 Microempreendedores, 2.486 empresas de médio porte e 820 MEI), o ano começou com fortes restrições de crédito por parte dos grandes bancos, diante do atual cenário. "Essa conjunção de fatores fez aumentar o número de empresas com dificuldades para gerar caixa para cobrir despesa financeira e insuficiência para honrar compromissos", pondera.

O diretor explica que o risco de um aumento de casos de inadimplência – que já está elevada entre pessoas físicas – e de recuperações judiciais tendem a tornar as instituições financeiras mais cautelosas e seletivas na concessão de crédito à pessoa jurídica, ampliando ainda mais o spread bancário (diferença entre as taxas cobradas nos empréstimos e as taxas que as instituições financeiras pagam na captação de recursos).

É neste vácuo que as empresas de fomento tendem a ganhar espaço ao longo deste ano, fazendo com que a AG Antecipa projeto triplicar suas operações. "Além de sermos uma empresa consolidada no mercado, também conta a favor a agilidade que temos para liberar recebíveis para empresas, para que elas possam continuar suas operações, pagar fornecedores, salários, melhorar seu fluxo de caixa e continuar seus planos de investimentos", explica Guimarães.

"Toda negociação com os clientes é acompanhada pelos especialistas da AG Antecipa, que os auxilia através de um minucioso processo de análise dos documentos, dívidas, recebíveis e bens envolvidos, de forma a evitar ao máximo os riscos", acrescenta Alexandre Guimarães, sócio da AG Antecipa. "Oferecemos um serviço totalmente personalizado e de relação duradoura para nossos clientes", complementa ele.

Contato: AG Antecipa

https://agantecipa.com.br/

E-mail: [email protected]

FONTE AG Antecipa

SOURCE AG Antecipa