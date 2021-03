AGC Biologics annonce l'agrandissement de son centre de développement de thérapies cellulaires et géniques à Milan, en Italie

SEATTLE, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une importante organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biopharmaceutiques, a annoncé son intention d'agrandir son Centre d'excellence de développement de thérapies cellulaires et géniques qui se trouve à Milan en vue d'accroître sa capacité et de cultiver des vecteurs viraux en suspension.

Dans le cadre de ces travaux d'agrandissement, AGC Biologics fera construire deux étages dans le centre et installera de nouveaux équipements à l'étage qui existe à l'heure actuelle. Les nouvelles installations devraient être opérationnelles en 2022.

« Je me réjouis à l'idée de pouvoir offrir à nos clients actuels et futurs dans le secteur de la thérapie cellulaire et génique davantage de ce dont ils ont besoin grâce à notre centre de Milan, a déclaré Mark Womack, directeur commercial d'AGC Biologics. Cet agrandissement n'est qu'une mesure clé parmi tant d'autres que nous prenons pour suivre l'évolution des besoins du marché. »

« Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre plan d'expansion mondiale dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique en Europe, en Asie et aux États-Unis, a indiqué Patricio Massera, directeur général d'AGC Biologics. Nous basons tous nos efforts d'innovation et d'expansion sur les besoins de nos partenaires et des patients qu'ils servent. D'autres plans d'expansion seront annoncés prochainement. »

L'agrandissement du centre survient moins d'un an après l'acquisition et l'intégration des anciennes installations de MolMed S.p.A. par l'entreprise. Le site de Milan a été la première installation certifiée bonnes pratiques de fabrication (BPF) a recevoir l'autorisation pour la fabrication de thérapie génique ex vivo en Europe. Il détient une expérience commerciale unique en matière de fabrication, avec deux produits de thérapie cellulaire et génique. AGC Biologics est aujourd'hui l'une des rares organisations de CDMO au monde à offrir à la fois des services de production de plasmides et des services de développement de thérapies cellulaires et géniques de bout en bout.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un leader mondial dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques en sous-traitance (CDMO), qui s'engage fermement à fournir un service de la plus haute qualité en travaillant côte à côte avec ses clients et partenaires, à chaque étape du processus. L'entreprise assure un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Son réseau mondial s'étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon), et compte actuellement plus de 1 600 employés dans le monde entier. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation continue favorise la créativité technique pour résoudre les problèmes les plus complexes de ses clients, y compris la spécialisation dans les projets accélérés et les maladies rares. AGC Biologics est un partenaire de choix. Pour en savoir plus, visitez le site www.agcbio.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics