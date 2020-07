AGC Biologics collabore avec Molecular Partners AG pour développer le programme DARPin® anti-COVID-19

SEATTLE, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (en anglais, CDMO), AGC Biologics, s'est associée à la société biotechnologique de stade clinique, Molecular Partners AG, pour développer une nouvelle classe de produits thérapeutiques à base de protéines qui sont élaborés sur mesure sous la dénomination DARPin®. AGC Biologics et Molecular Partners AG travailleront ensemble pour développer leur programme multispécifique DARPin anti-COVID-19, MP0420. Molecular Partners AG prévoit de lancer des études cliniques pour ce programme au cours du deuxième semestre de 2020.

AGC Biologics fabriquera le produit à des échelles de 100 litres et 1 000 litres, ce qui conviendra au développement et à l'approvisionnement mondial initial pour les patients qui se trouvent dans le besoin. Sur la base des données d'efficacité préliminaires, une administration sous-cutanée du MP0420 pourrait agir à la fois comme un traitement d'une infection virale existante et une éventuelle thérapie préventive.

« La garantie de la capacité de fabrication est une étape cruciale pour faire progresser notre nouveau programme antiviral DARPin afin de l'apprêter à l'usage clinique. Nous sommes fermement résolus à nous adresser aux patients le plus rapidement possible, et ce en nous appuyant sur nos données précliniques solides qui démontrent une efficacité inégalée en ce qui concerne la neutralisation de virus vivants », a déclaré le PDG de Molecular Partners, Patrick Amstutz. « Nous jugeons très encourageantes les données récentes soutenant le potentiel de notre approche unique trispécifique ciblant le SRAS-CoV-2. En effet, nous pensons que de nouvelles thérapies peuvent s'avérer essentielles pour lutter contre la pandémie mondiale de la COVID-19 », ajoute-t-il.

« AGC Biologics est ravie de travailler avec Molecular Partners sur un programme aussi essentiel et innovant », a déclaré le directeur des activités d'AGC Biologics, Mark Womack. « Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de Molecular Partners dans la lutte contre la COVID-19 », ajoute-t-il.

Disposant d'installations de fabrication ultramodernes à Seattle, dans l'État de Washington, à Boulder, dans l'état du Colorado, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne et à Chiba, au Japon, AGC Biologics possède des décennies d'expérience dans le domaine des services de fabrication et développement en sous-traitance, notamment en matière d'approvisionnements du marché commercial validés par la FDA, la PDMA et l'EMA. Ces services de première classe ont été focalisés sur les protéines en tant que substance médicamenteuse, comme les fragments d'anticorps, les enzymes, les vaccins et bien plus encore, mais également l'ADN plasmidique.

À propos de Molecular Partners AG:

Molecular Partners AG est une société biotechnologique de stade clinique qui est en train de développer une nouvelle classe de protéines personnalisées appelées traitements DARPin®, et qui sont conçues pour relever les défis qui sont hors de portée des modalités actuelles. La société dispose de composés se trouvant à différents stades de développement clinique et préclinique qui sont centrés sur l'oncologie. Molecular Partners AG a formé des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour faire avancer les traitements DARPin® dans plusieurs domaines thérapeutiques. Pour plus d'informations sur Molecular Partners AG, rendez-vous sur : www.molecularpartners.com.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (en anglais CDMO) qui s'attèle à offrir aux clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 1 000 personnes dans le monde. Le réseau mondial d'AGC Biologics s'étend sur trois continents et compte des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur à Seattle, dans l'État de Washington, à Boulder, dans l'État du Colorado, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne, et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services uniques et personnalisés pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées incluent la fabrication de plasmides d'ADN (respectueux des BPF), le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la mise en réserve et le stockage de cellules, ainsi que l'expression des protéines, y compris le système d'expression breveté pour la production de mammifères, CHEF1® Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics