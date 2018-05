AGC Biologics conclut un accord de fourniture commerciale avec MacroGenics

AGC Biologics fournit des services complets de mise au point et de validation pour le margetuximab depuis 2014, et elle envisage d'effectuer une transition vers des services de fourniture commerciale.

Le margetuximab est un produit expérimental qui cible le récepteur 2 de facteur de croissance épidermique chez l'homme, ou HER2. HER2 est exprimé par des cellules cancéreuses dans des formes mammaires, gastro-œsophagiennes, vésicales et autres formes de cancers à tumeurs solides, ce qui en fait un marqueur clé pour les traitements biologiques. Le margetuximab a un domaine Fc, qui a été mis au point pour renforcer l'engagement et l'activation du système immunitaire.

« Les patients atteints d'un cancer de stade avancé, comme le cancer du sein métastatique, ont souvent des options limitées et sont en proie à une plus grande incertitude quant à savoir quel médicament sera le plus efficace pour la prochaine étape de leur cheminement thérapeutique », explique Gustavo Mahler, Ph.D., président-directeur général d'AGC Biologics. « Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de MacroGenics en vue commercialiser potentiellement le margetuximab, et de répondre ainsi à un besoin non satisfait, en proposant une nouvelle option thérapeutique prometteuse, si elle est approuvée, et en offrant ainsi la possibilité d'avoir un effet sensible sur la vie de ces patients. »

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec AGC Biologics pour amener le margetuximab à ce stade de développement, et rapprocher MacroGenics de son objectif, qui est d'offrir une avancée potentiellement sensible aux patients dans le besoin », ajoute Tom Spitznagel, Ph.D., vice-président directeur de la mise au point et de la fabrication des produits biopharmaceutiques chez MacroGenics. « AGC Biologics a été un partenaire important tout au long du processus de mise au point et de validation, offrant son savoir-faire, sa technologie et sa flexibilité sur mesure afin de favoriser l'évolution du margetuximab, de sa mise au point jusqu'à sa précommercialisation. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization ou CDMO), qui s'attèle à offrir le niveau de service le plus élevé à ses clients et partenaires. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH, et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes à travers le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents, grâce à des installations conformes aux BPFa basées à Seattle (État de Washington), à Berkeley (Californie), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), à Yokohama (Japon) et à Chiba (Japon).

AGC Biologics offre un grand savoir-faire sectoriel et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines ; de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrés comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques cellulaires et leur stockage, ainsi que l'expression protéique — notamment notre système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. D'autres informations sont disponibles sur www.agcbio.com

