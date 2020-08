AGC Biologics inizia una collaborazione come CDMO con Ono Pharmaceuticals per la produzione di biofarmaci in fase di sviluppo clinico

SEATTLE, 13 agosto 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, una CDMO (Organizzazione per la produzione e lo sviluppo di contratti), ha annunciato una collaborazione con Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) per produrre biofarmaci, nuovi e innovativi, in fase di sviluppo clinico. ONO è un'azienda farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di farmaci innovativi.

"Siamo davvero contenti di intraprendere questa collaborazione con ONO," ha dichiarato Mark Womack, CBO di AGC Biologics. "Siamo impazienti di collaborare a stretto contatto con ONO per produrre terapie innovative e importanti."

La rete globale di AGC Biologics abbraccia tre continenti, con impianti conformi a cGMP a Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Copenaghen, Danimarca; Heidelberg, Germania; Milano, Italia e Chiba, Giappone. I loro migliori servizi di categoria comprendono lo sviluppo e la produzione di proteine per uso terapeutico da mammiferi e basate su microbi, DNA plasmidico (pDNA), vettori virali e cellule geneticamente ingegnerizzate.

Informazioni su ONO:

ONO, con sede principale a Osaka, è impegnata nella realizzazione di farmaci innovativi in aree specifiche. ONO concentra la sua ricerca sull'oncologia, l'immunologia, la neurologia e la ricerca specialistica con elevate esigenze mediche come aree prioritarie per la scoperta e lo sviluppo di farmaci innovativi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell'azienda su www.ono.co.jp/eng.

Informazioni su AGC Biologics:

AGC Biologics è una CDMO leader globale (Organizzazione per la produzione e lo sviluppo di contratti) fortemente impegnata a offrire i più elevati standard di servizio a clienti e partner. Attualmente la società conta oltre 1.300 dipendenti in tutto il mondo. AGC Biologics vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di CDMO, tra cui la fornitura ai mercati commerciali di prodotti con approvazioni FDA, PDMA ed EMA.

AGC Biologics mette a disposizione una conoscenza approfondita del settore e servizi personalizzati unici. L'offerta di servizi integrati comprende lo sviluppo di linee di cellule, sviluppo di bioprocessi, formulazioni, test analitici, sviluppo di coniugati farmaco-anticorpi, conservazione e banking di cellule ed espressione di proteine, tra cui il sistema di espressione proprietario CHEF1® per produzione da mammiferi.

AGC Biologics è impegnata a perseguire innovazione costante e offre creatività tecnica per risolvere le sfide più complesse dei clienti, tra cui specializzazione in progetti da realizzare in tempi brevi per farmaci orfani e malattie rare.

Per saperne di più, visitare il sito www.agcbio.com.

