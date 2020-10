AGC Biologics modifie sa structure de direction aux États-Unis et à Copenhague pour soutenir le développement et la croissance continus des régions

SEATTLE, Oct. 15, 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une organisation mondiale de premier plan dans le domaine du développement et de la fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques (CDMO), a annoncé une mise à jour de sa direction pour les sites des États-Unis et de Copenhague. Ces changements sont apportés pour renforcer le développement stratégique et la surveillance exécutive de ces installations à croissance rapide situées aux États-Unis et à Copenhague, et sont effectifs à la date de publication, le 15 octobre 2020.

Jeffrey D. Mowery rejoindra l'équipe de direction mondiale en tant que premier vice-président des opérations américaines au siège de la société à Seattle, dans l'État de Washington. Andrea C. Porchia deviendra directrice générale et directrice d'exploitation du site de Copenhague.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Mowery supervisera le déploiement des nouvelles installations de Boulder, dans le Colorado, et veillera à ce que les progrès réalisés soient conservés sur le site en expansion de Seattle. Pour assurer la qualité de son travail chez AGC Biologics, M. Mowery s'appuie sur plus de deux décennies d'expertise dans l'industrie en matière de production de petites molécules, de produits biologiques et de thérapie cellulaire et génique, ainsi que de transfert de technologie.

« Dans son rôle le plus récent de directeur général du site de Copenhague au Danemark, J.D. Mowery a connu une période de forte croissance, malgré les défis actuels posés par la pandémie de COVID. Nous sommes convaincus que les sites américains, et en fin de compte nos clients, bénéficieront de ses compétences en matière de leadership, de son approche orientée vers les résultats et de sa vaste expertise opérationnelle, tout comme l'a fait Copenhague », a déclaré Kasper Moller, directeur technique d'AGC Biologics. Avant de poursuivre : « Dans le cadre de cette transition, Andrea C. Porchia a été promue directrice générale du site de Copenhague où sa vaste et profonde expérience des produits biologiques, et sa capacité à s'orienter efficacement dans tous les aspects de la biofabrication et du développement seront un atout indispensable pour le site de Copenhague et pour nos précieux clients ».

Pendant plus de sept ans chez AGC Biologics, Mme Porchia a assumé des responsabilités de plus en plus importantes, tant sur le site de Copenhague qu'à l'échelle mondiale ; en tant que directrice de projet, représentante du développement commercial, responsable mondial de la gestion de projet et à présent, directrice générale. Elle met à profit plus de deux décennies de recherche et d'expertise en matière de processus axés sur l'amélioration des opérations commerciales en mettant l'accent sur la gestion de projet et le service à la clientèle.

Pour en savoir plus sur le réseau mondial d'installations d'AGC Biologics, veuillez consulter le site http://www.agcbio.com/.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est l'une des principales organisations mondiales de développement et de fabrication de produits biopharmaceutiques sous contrat (CDMO). Elle s'engage à fournir un niveau de service élevé afin de résoudre les problèmes complexes de ses clients. L'entreprise est axée sur l'innovation et investit continuellement dans les technologies, poursuivant ainsi sur sa lancée de décennies d'expertise éprouvée dans le développement et la fabrication de médicaments, ainsi que dans l'obtention d'approbations par la FDA, la PDMA et l'EMA. AGC Biologics propose une gamme de services de bioprocédés personnalisables, qui inclut le développement et la fabrication de protéines thérapeutiques basées sur des cellules mammaliennes et microbiennes, l'expression des protéines, le support de l'ADN plasmidique (ADNp), le développement et la conjugaison d'anticorps, la production de vecteurs viraux, le génie génétique des cellules, le développement de la lignée cellulaire avec un système d'expression exclusif CHEF1®, la mise en banque et le stockage des cellules.

AGC Biologics emploie plus de 1 400 professionnels dans le monde entier dévoués pour soutenir les clients à toutes les étapes du développement jusqu'à la commercialisation, avec une expertise essentielle dans le développement de processus, la formulation et les tests analytiques. Le réseau mondial de services est réparti entre les États-Unis, à Seattle, dans l'État de Washington et à Boulder, dans le Colorado ; en Europe, à Copenhague, au Danemark ; à Heidelberg, en Allemagne ; à Milan et à Bresso, en Italie ainsi qu'en Asie avec Chiba, au Japon.

Pour en savoir plus, consultez le site www.agcbiologics.com ou trouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/agcbiologics/ et Twitter @agcbiologics.

