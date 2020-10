AGC Biologics nomme Luca Alberici au poste de directeur général/responsable du site de Milan, Italie

SEATTLE, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, une organisation mondiale de premier plan dans le développement et la fabrication de contrats biopharmaceutiques, a annoncé une nouvelle nomination pour lancer des efforts d'intégration à la suite de l'acquisition, le 31 juillet 2020, de MolMed, une entreprise de biotechnologie axée sur la recherche, le développement, la production et la validation clinique de thérapies cellulaires et géniques pour le traitement du cancer et des maladies rares. La prise d'effet est immédiate : Luca Alberici quittera le poste de directeur commercial de MolMed pour occuper le poste de directeur général/responsable du site de Milan, en Italie.

M. Alberici assurera la direction et la gestion du site, et veillera au maintien des services de classe mondiale de développement et de fabrication de contrats de thérapie cellulaire et génique sur le site de Milan, en Italie. Il soutiendra la croissance continue du site tout en travaillant en étroite collaboration avec ses collègues de Seattle, Heidelberg et Chiba afin de s'assurer que l'entreprise exploite et intègre les capacités mondiales combinées d'AGC Biologics.

« Nous sommes très heureux de pouvoir nommer M. Alberici au poste de directeur général/responsable du site de Milan, en Italie. Il assurera la direction du site de Milan et jouera un rôle déterminant dans le développement des capacités du site », a déclaré Kasper Moller, directeur de la technologie d'AGC Biologics. « L'expérience de M. Alberici dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique et ses qualités de leader sont d'excellents atouts pour notre équipe, et il assurera le maintien des performances élevées du site de Milan et le développement du domaine de la thérapie cellulaire et génique. »

M. Alberici est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire de la Libera Università Vita-Salute San Raffaele. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de SDA Bocconi. Sa formation diversifiée est complétée par plus de 14 années d'expertise sectorielle dans le développement commercial stratégique, l'octroi de licences, la gestion de projets et la propriété intellectuelle pour le développement et la commercialisation de grandes molécules et de médicaments spécialisés.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est l'une des principales organisations mondiales de développement et de fabrication de contrats biopharmaceutiques (CDMO). Elle s'engage à fournir un niveau de service élevé afin de résoudre les problèmes complexes de ses clients. L'entreprise est axée sur l'innovation et investit continuellement dans les technologies, poursuivant ainsi sur sa lancée de décennies d'expertise éprouvée dans le développement et la fabrication de médicaments, ainsi que dans l'obtention d'approbations par la FDA, la PDMA et l'EMA. AGC Biologics propose une gamme de services de bioprocédés personnalisables, qui inclut le développement et la fabrication de protéines thérapeutiques basées sur des cellules mammaliennes et microbiennes, l'expression des protéines, le support de l'ADN plasmidique (ADNp), le développement et la conjugaison d'anticorps, la production de vecteurs viraux, le génie génétique des cellules, le développement de la lignée cellulaire avec un système d'expression exclusif CHEF1®, la mise en banque et le stockage des cellules.

AGC Biologics emploie plus de 1 400 professionnels dans le monde entier qui se consacrent à soutenir les clients à toutes les étapes du développement jusqu'à la commercialisation, avec une expertise essentielle dans le développement de processus, la formulation et les tests analytiques. Le réseau mondial de services se trouve aux États-Unis, à Seattle, Washington et Boulder, au Colorado ; en Europe, à Copenhague, au Danemark ; à Heidelberg, en Allemagne ; à Milan et à Bresso, en Italie ; et en Asie, à Chiba, au Japon.

Pour en savoir plus, consultez le site www.agcbiologics.com ou LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/agcbiologics/ et Twitter @agcbiologics.

