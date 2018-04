AGC Biologics nomme une nouvelle directrice de site/directrice générale pour ses activités à Bothell, État de Washington

Le Dr Wang compte plus de 20 ans d'expérience en matière de direction dans les secteurs de la biotechnologie et de la production. Elle faisait dernièrement office de directrice de site pour la production de vaccins bactériens, Affaires Industrielles Vaccins mondiaux pour Sanofi Group à Swiftwater, Pennsylvanie. À ce titre, elle était chargée de diriger et de conduire les processus de production et de renforcer les capacités de leadership opérationnel, dans la mesure où l'entreprise assurait la fourniture de vaccins antiméningococciques aux États-Unis et à plus de 68 pays dans le monde.

Durant son mandat chez Sanofi, le Dr Wang a également occupé les fonctions de directrice de projet pour les Technologies de production mondiale depuis le site de Toronto, Canada ; de directrice de l'installation de production de multiples produits pour le lancement du Biosimilaire mAb SAR34103 ; et de directrice de l'installation technologique à usage unique pour la commercialisation de Cdiffense.

Avant Sanofi, le Dr Wang a occupé des fonctions de direction dans plusieurs organisations, dont Bayer HealthCare, Schering-Plough Research Institute, ImClone Systems et Covance Biotechnology Services.

« La fonction de directrice de site/directrice générale de notre installation de Bothell, à Washington — siège mondial d'AGC Biologics — est vitale pour l'expansion et la croissance de nos activités », a déclaré Patricio Massera, le directeur d'exploitation d'AGC Biologics. « L'expertise et l'expérience du Dr Wang dans le domaine biologique et ses grandes qualités de leadership constituent la combinaison idéale pour diriger le site de Bothell vers l'avenir. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) leader mondiale, qui est fermement engagée à délivrer le niveau de service le plus élevé à ses clients et partenaires. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH, et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes à travers le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents, grâce à des installations conformes aux BPFa basées à Seattle, dans l'État de Washington ; à Berkeley, en Californie ; à Copenhague, au Danemark ; à Heidelberg, en Allemagne ; à Yokohama, au Japon ; et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines ; de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques cellulaires et leur stockage, ainsi que l'expression protéique — notamment notre système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. D'autres informations sont disponibles sur www.agcbio.com.

