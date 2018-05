AGC Biologics participera à la Convention internationale BIO à Boston

Rebaptisée en janvier 2018, AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH et de CMC Biologics. Ce sera la première Convention internationale BIO à laquelle participera AGC Biologics en tant que façonnier mondial unique accumulant plus de 55 ans d'expérience dans l'industrie. Avec un réseau d'installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) en pleine expansion dans le monde et une capacité avérée à mettre au point des technologies et solutions innovantes, la société, qui connait un fort développement, a activement démontré son engagement à répondre aux exigences d'un marché dynamique et en pleine croissance.

Le président-directeur général d'AGC Biologics, Gustavo Mahler, Ph. D., prononcera un discours dans l'amphithéâtre de BioProcess International le mercredi 6 juin à 14 h 00. La présentation fera partie de l'exposé Techniques émergentes, technologies et stratégies : sous-traitance/procédé continu/usage unique/essais et traitera des technologies et stratégies émergentes visant à accélérer le développement des processus et le délai de mise sur le marché.

AGC Biologics sera présente et organisera des rencontres au stand no663 dans la zone BioProcess.

« La Convention internationale BIO de cette année est l'endroit idéal pour nous présenter et participer sous notre nouveau nom, AGC Biologics », a déclaré Bob Broeze, chef de la direction des affaires d'AGC Biologics. « Nous sommes impatients de rencontrer nos différents clients et confrères, ainsi que d'établir de nouveaux contacts et de nouvelles relations et d'affirmer la position d'AGC Biologics comme façonnier à la pointe de l'industrie avec une présence significative et croissante sur le marché mondial. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (CDMO) fortement engagée à offrir un service exceptionnel à ses clients et à ses partenaires. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents avec des installations respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles à Seattle dans l'État de Washington, à Berkeley en Californie, à Copenhague au Danemark, à Heidelberg en Allemagne, ainsi qu'à Yokohama et Chiba au Japon.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique – notamment notre système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. Pour plus d'informations, consultez www.agcbio.com.

