AGC Biologics passe un accord de fabrication commerciale avec Horizon Pharma plc

La MOT, également connue sous le nom d'opthalmopathie ou d'orbitopathie de Graves, est une affection rare par laquelle les muscles oculaires et le tissu adipeux derrière l'œil deviennent enflammés. Cela peut provoquer une proptose, où les yeux sont poussés vers l'avant (provoquant un « regard fixe » ou des yeux « globuleux »), et les yeux et les paupières deviennent rouges et enflammées. Dans certains cas, une tuméfaction et une raideur des muscles interviennent, ce qui entraîne un déplacement des yeux qui ne sont alors plus dans le même axe et/ou ne peuvent plus se fermer.

L'anticorps teprotumumab cible le récepteur du facteur de croissance similaire à l'insuline-1 (IGF-1R), une cible scientifiquement validée.

« La maladie oculaire thyroïdienne peut être une maladie handicapante, puisqu'elle a des conséquences importantes pour la qualité de la vie quotidienne des patients », explique Gustavo Mahler, Ph.D., président-directeur général d'AGC Biologics. « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Horizon Pharma pour la fabrication de teprotumumab, une thérapie qui a le potentiel de changer la vie. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization ou CDMO), qui s'attèle à offrir le niveau de service le plus élevé à ses clients et partenaires. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH, et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes à travers le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents, grâce à des installations conformes aux BPFa basées à Seattle (État de Washington), à Berkeley (Californie), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), à Yokohama (Japon) et à Chiba (Japon).

AGC Biologics offre un grand savoir-faire sectoriel et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines ; de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrés comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques cellulaires et leur stockage, ainsi que l'expression protéique — notamment notre système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. D'autres informations sont disponibles sur www.agcbio.com.

