Age of Union Alliance dona $1.5 millones a Nature Seekers durante cinco años

La donación será fundamental para ayudar a Nature Seekers a proteger las antiguas tortugas laúd amenazadas que anidan en Trinidad

MATURA, Trinidad y Tobago, y MONTREAL, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Age of Union Alliance, dirigida por el líder tecnológico y activista medioambiental Dax Dasilva, se enorgullece de anunciar una donación de USD $1.5 millones a Nature Seekers, una organización comunitaria sin fines de lucro ubicada en la aldea de Matura, en la costa este de Trinidad, con enfoque en la conservación y protección de las tortugas marinas. Esta será la mayor donación privada en la historia de Nature Seekers. El apoyo de Age of Union será fundamental para la protección de la tortuga laúd amenazada, cuyo territorio de anidación en la playa de Matura corre más peligro que nunca debido al cambio climático y la contaminación.

Suzan Baptiste (Nature Seekers) y Dax Dasilva (Age of Union) (CNW Group/Age of Union Alliance)

La playa de Matura es uno de los últimos sitios importantes de anidación que quedan en el mundo para las tortugas laúd, que han existido durante más de 100 millones de años y se remontan a la era de los dinosaurios. Esta gran criatura, de una longitud de hasta 2.2 metros, es la especie de tortuga marina más grande del mundo y también una de las más migratorias que cruzan el océano Atlántico. La nueva tecnología GPS les ha permitido a los científicos realizar un seguimiento de sus viajes y muchas han emigrado a las costas canadienses del Atlántico en los últimos años, donde se alimentan de abundantes medusas cada otoño y verano.

La población de estas tortugas disminuyó drásticamente durante el siglo pasado como resultado de la recolección intensiva de huevos, la caza furtiva, las capturas accidentales, la pérdida de hábitats, el cambio climático y mucho más. Esta especie está incluida en la lista roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nature Seekers, que ha trabajado para conservar estas tortugas durante más de 30 años, necesitaba desesperadamente ayuda después de que los cierres de las playas durante la pandemia casi erradicara sus fuentes históricas de ingresos.

Los fondos de Age of Union ayudarán a Nature Seekers:

Patrullar y proteger el sitio de anidación durante la temporada anual para mantener o incrementar las tasas de supervivencia de las tortugas laúd adultas y crías. La nueva tecnología de los drones ahora ampliará sus capacidades.

durante la temporada anual para mantener o incrementar las tasas de supervivencia de las tortugas laúd adultas y crías. La nueva tecnología de los drones ahora ampliará sus capacidades. Recopilar datos durante la temporada de anidación para comprender mejor la salud física de la población que está anidando y supervisar los movimientos de anidación y migración de las tortugas monitoreadas por satélite. Este trabajo se realiza en colaboración con el Dr. Michael James de Fisheries and Oceans Canada y Canadian Sea Turtle Network.

para comprender mejor la salud física de la población que está anidando y supervisar los movimientos de anidación y migración de las tortugas monitoreadas por satélite. Este trabajo se realiza en colaboración con el Dr. Michael James de Fisheries and Oceans Canada y Canadian Sea Turtle Network. Recopilar datos y evaluar los posibles efectos del cambio climático en la población de tortugas en el sitio de anidación de Matura; crear planes de mitigación y/o adaptación al clima.

en la población de tortugas en el sitio de anidación de Matura; crear planes de mitigación y/o adaptación al clima. Diseñar y desplegar criaderos artificiales para promover la supervivencia de los nidos en riesgo y permitir la recopilación de nuevos conjuntos de datos.

para promover la supervivencia de los nidos en riesgo y permitir la recopilación de nuevos conjuntos de datos. Aumentar el compromiso de la comunidad y ofrecer oportunidades para actividades sostenibles de subsistencia que se alineen con los objetivos de conservación, como convertirse en patrullero para vigilar la playa durante la temporada de anidación.

Este marca el noveno proyecto de conservación que Age of Union ha anunciado en menos de un año después de la promesa de capital inicial de Dax Dasilva de $40 millones. El anuncio de hoy también coincide con el estreno mundial del cortometraje documental de Age of Union CAUGHT en Toronto la noche del 12 de septiembre. En alianza con Sea Shepherd, este documental revela las impactantes consecuencias de la pesca industrial y el consumo excesivo que agotan los ecosistemas oceánicos, con especial atención en la captura incidental de delfines frente a las costas de Francia.

Citas:

"Cuando conocí por primera vez a Suzan Baptiste, directora general de Nature Seekers, me sentí increíblemente inspirado por su determinación y perseverancia para ayudar a que esta comunidad costera de Trinidad pasara de la caza furtiva a la conservación de las tortugas. Esperamos que con la ayuda de Age of Union, Nature Seekers esté ahora mejor equipada para proteger a estas maravillosas tortugas en peligro que, a través de sus increíbles trayectorias migratorias, también tienen conexiones con Canadá". - Dax Dasilva, fundador de Age of Union.

"No podríamos estar más agradecidos por este generoso regalo de Age of Union. Las tortugas laúd son reconocidas como una especie clave, y su desaparición podría tener consecuencias globales en nuestros océanos y en sus ecosistemas. Ahora, con la ayuda de Age of Union, estas tortugas tienen una increíble oportunidad de sobrevivir". - Suzan Baptiste, directora general de Nature Seekers

"El Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca espera mantener conversaciones continuas tanto con la Alta Comisión de Canadá como con el Sr. Dasilva para mejorar el sector y, por extensión, Trinidad y Tobago". - Kazim Hosein, Ministro de Agricultura, Tierras y Pesca

"El gobierno y el pueblo de Trinidad y Tobago aprecian sinceramente el apoyo de Age of Union a sus iniciativas de conservación en el país. Nos comprometemos a trabajar con Dax Dasilva y su equipo, en la exploración de oportunidades para efectuar una colaboración más amplia en los sectores medioambiental, tecnológico y otros". - Senador Dr. Amery Browne, Ministro de Asuntos Exteriores y CARICOM de Trinidad y Tobago

"El proyecto de conservación de las tortugas laúd de Age of Union es un excelente ejemplo de la cooperación entre Canadá y Trinidad y Tobago en materia de conservación ambiental". - Kumar Gupta, Alto Comisionado de Canadá para Trinidad y Tobago

Acerca de Age of Union Alliance

Age of Union es una alianza medioambiental sin fines de lucro que apoya y visibiliza una comunidad global de agentes de cambio que trabajan en terreno para proteger las especies y los ecosistemas amenazados del planeta. Lanzada en octubre de 2021 por el líder tecnológico y activista medioambiental Dax Dasilva en Montreal, Canadá, con un capital inicial comprometido de $40 millones, Age of Union busca encender una llama dentro de cada persona a través de esfuerzos de conservación que resuelven desafíos ambientales críticos en todo el mundo e inspiran un cambio de alto impacto al mostrar el impacto positivo que cada persona puede generar.

Para obtener más información, visite: AgeofUnion.com

En las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter

Acerca de Nature Seekers

Nature Seekers es una organización sin fines de lucro de base comunitaria fundada en 1990 que se ubica en la aldea de Matura, en la costa oriental de Trinidad, en el Caribe meridional. Su objetivo principal es la conservación y protección de las tortugas marinas que anidan en la región, incluida la tortuga laúd. Durante un periodo de más de 30 años, Nature Seekers ayudó a que esta comunidad costera pasara de la caza furtiva a la conservación de las tortugas.

Contactos de prensa:

Norteamérica:

Victoria Baker

[email protected]

+1-416-726-8002

Mishel Chavoulki

[email protected]

+1-416-559-7338

Sudamérica

Anna Lucie-Smith

[email protected]

+1-868-381-5050

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1896243/Suzan_Baptiste__Nature_Seekers__and_Dax_Dasilva__Age_of_Union.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1896244/Age_of_Union_x_Nature_Seekers_Logo.jpg

FUENTE Age of Union Alliance

SOURCE Age of Union Alliance