Agência de turismo especializada em esportes, Sports Trip disponibiliza pacotes para grandes eventos internacionais e nacionais

CAMPINAS, Brasil, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Criada no final do ano passado com a proposta de oferecer viagens exclusivas atreladas a experiências em grandes eventos esportivos, a Sports Trip, de Campinas, está ampliando seu escopo de ofertas. A agência sediada em Caminas e com atuação nacional, após fechar diversas parcerias, está disponibilizando para os turistas amantes de esportes pacotes de ingressos, passeios e hospedagens para os principais campeonatos, e ligas internacionais e competições nacionais.

Yandra Gonçalves, um dos sócios da Sports Trip, conta que graças a parcerias fechadas com organizadores e diversos players da cadeia hoteleira, a agência está disponibilizando pacotes completos para as principais atrações do mundo, como a temporada de F1, Grands Slam e Master Series de Tênis, Champions League, jogos da NBA, Libertadores da América. No Brasil, a agência também já está iniciando a venda de pacotes para a Meia Maratona de Noronha, que acontece no dia 25 de novembro.

"Além de disponibilizar os ingressos para os eventos esportivos, a Sports Trip oferece um pacote completo, com hospedagens, compra de passagens aéreas, tour pelas cidades onde ocorrem as partidas, acompanhamento, tudo para que o cliente se divirta, torça e tenha uma experiência diferenciada durante toda sua permanência fora e dentro do Brasil", explica.

"A Sports Trip oferece pacotes completos com experiências diferenciadas, que inclui consultoria desde a preparação da viagem, escolha dos destinos, estadias, pontos turísticos, gastronomia, ingressos para eventos esportivos e participação em atividades e provas", conta. "Estamos focando em produtos exclusivos e diferenciados para atender diversos segmentos que formam um mercado muito grande e de alto potencial dentro do Brasil e da região de Campinas", enfatiza Yandra Gonçalves.

Além da parceria com a Azul Linhas, que permite descontos especiais em tarifas áreas no Brasil, Estados Unidos e Portugal, para onde tem voos regulares, a Sports Trip também atua com todas as companhias áreas, de acordo com destinos e pacotes oferecidos.

