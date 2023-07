Agência regulatória dos EUA (FDA) aprova o registro ROCTAVIAN™ (valoctocogeno roxaparvoveque) da BioMarin, a primeira e única terapia genética para adultos com hemofilia A grave

ROCTAVIAN é um tratamento de dose única disponível para adultos com hemofilia A grave para controlar sangramentos

A aprovação da ROCTAVIAN foi baseada nos resultados de durabilidade, eficácia e segurança do maior e mais longo estudo de Fase 3 para uma terapia genética para hemofilia

A maioria dos pacientes continuou a responder ao tratamento ROCTAVIAN ao longo de 3 anos

SÃO PAULO, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq: BMRN), uma empresa global de biotecnologia dedicada a transformar vidas por meio da descoberta genética, anunciou que a Food and Drug Administration (FDA, em inglês), agência regulatória para medicamentos dos Estados Unidos, aprovou ROCTAVIAN™ (valoctocogeno roxaparvoveque), terapia gênica indicada para o tratamento de adultos com hemofilia A grave (deficiência congênita do fator VIII (FVIII) com atividade do FVIII < 1 UI/dL) sem anticorpos para o vírus adenoassociado sorotipo 5 (AAV5) detectado por um teste aprovado pela FDA.

A infusão de dose única é a primeira terapia genética aprovada para hemofilia A grave nos EUA. O ROCTAVIAN™ foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em agosto de 2022.

"Os adultos com hemofilia A grave enfrentam o impacto da doença durante toda a vida, com infusões frequentes e alto risco de complicações de saúde, incluindo sangramento descontrolado e danos irreversíveis nas articulações", disse o Dr. Steven Pipe, professor de pediatria e patologia da Universidade de Michigan e investigador no estudo de Fase 3. "A aprovação do ROCTAVIAN™, como a primeira terapia genética para hemofilia A grave, tem o potencial de transformar a maneira como tratamos adultos com base em anos de controle de sangramento após uma única infusão única" completa.

A hemofilia A é uma condição genética vitalícia causada por uma mutação no gene responsável pela produção de uma proteína chamada FVIII, necessária para a coagulação do sangue. Quando há deficiência em quantidade, a condição coloca as pessoas com hemofilia A em risco de sangramentos dolorosos e potencialmente fatais, que podem ocorrer espontaneamente. Com o padrão atual de atendimento, os indivíduos passam por terapia preventiva ao longo da vida, recebendo infusões ou injeções em intervalos de rotina onerosos para manter o fator de coagulação suficiente na corrente sanguínea para evitar sangramentos. ROCTAVIAN™ é projetado para substituir a função do gene mutante, permitindo que pessoas com hemofilia A grave produzam seu próprio FVIII e, assim, limitem os episódios de sangramento.

"A aprovação do ROCTAVIAN™ baseia-se no histórico comprovado da BioMarin de avanços em tratamentos que visam a causa subjacente de condições genéticas com risco de vida, que produziu oito terapias comerciais consideradas as melhores ou as primeiras de sua classe", disse Jean-Jacques Bienaimé, presidente e CEO da BioMarin. "Estamos orgulhosos de agora oferecer aos adultos com hemofilia A grave, uma opção única de tratamento de dose única. Somos especialmente gratos à comunidade de distúrbios de coagulação por seu apoio a este programa e a todos os pacientes e profissionais de saúde que participaram em nossos ensaios clínicos."

ROCTAVIAN™ é fabricado nas instalações da empresa em Novato, Califórnia, nos Estados Unidos. O local de propriedade da BioMarin é uma das maiores instalações de fabricação de terapia genética de seu tipo e permitirá que a empresa atenda à demanda comercial durante todo o ciclo de vida de seu produto.

Maior estudo de terapia genética de Fase 3 em hemofilia relata mais de três anos de dados

A aprovação da FDA é baseada em dados do estudo global de Fase 3 GENEr8-1, o maior estudo de Fase 3 de qualquer terapia genética na hemofilia. Dos 134 pacientes que receberam ROCTAVIAN™ no estudo, 112 pacientes tiveram dados da taxa de sangramento anualizada (ABR) basal coletados prospectivamente durante um período de pelo menos seis meses em profilaxia com FVIII antes de receber ROCTAVIAN™. Os 22 pacientes restantes tiveram a taxa de sangramento anualizada (ABR) basal coletada retrospectivamente. Todos os pacientes foram acompanhados por pelo menos 3 anos.

Conforme relatado na rotulagem aprovada pela FDA para ROCTAVIAN™, os 112 pacientes nos quais a ABR basal de 6 meses foi coletada prospectivamente experimentaram uma redução média de ABR de 52% após receber ROCTAVIAN™ (2,6 sangramentos/ano) até o final do acompanhamento (mediana de três anos) em comparação com uma ABR basal enquanto recebiam profilaxia de rotina com FVIII (5,4 sangramentos/ano). Este resultado foi baseado em uma análise da FDA que atribuiu uma ABR de 35 em 13 pacientes nos períodos em que esses pacientes estavam em profilaxia. Esses pacientes também relataram uma redução substancial na taxa de sangramentos espontâneos e articulares após o tratamento com ROCTAVIAN™ (média observada de ABR de 0,5 sangramentos/ano para sangramentos espontâneos e 0,6 sangramentos/ano para sangramentos articulares) em comparação com a taxa basal enquanto recebiam FVIII profilático de rotina (ABR média observada de 2,3 sangramentos/ano para sangramentos espontâneos e 3,1 sangramentos/ano para sangramentos articulares).

A maioria dos participantes do estudo continuou a responder ao tratamento até o terceiro ano e além, sem o uso suplementar de profilaxia regular.

A BioMarin continuará a monitorar os efeitos de longo prazo do tratamento com um estudo de extensão que acompanhará todos os participantes dos estudos clínicos por até 15 anos, bem como estudos pós-aprovação para acompanhar aqueles administrados em um ambiente do mundo real por 15 anos ou mais.

Dados apresentados no congresso de 2023 da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH)

Além disso, os resultados da análise de três anos do estudo de Fase 3 GENEr8-1 que foram apresentados no congresso de 2023 da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) mostraram que os participantes do estudo tiveram uma redução de 82,9% nos sangramentos tratados em geral em comparação com a linha de base. O estudo também descobriu que ROCTAVIAN™ levou a uma redução de 96,8% no uso geral de FVIII em comparação com a linha de base.

Programa Clínico robusto em andamento

A BioMarin tem diversos estudos clínicos em andamento em seu abrangente programa de terapia genética para o tratamento da hemofilia A grave. Além dos estudos globais de Fase 1/2 e Fase 3 GENEr8-1, a empresa também está conduzindo um estudo aberto de braço único estudo para avaliar a eficácia e segurança de ROCTAVIAN™ na dose de 6e13 gv/kg com corticosteroides profiláticos em pessoas com hemofilia A grave (Estudo 270-303). Há também um estudo em andamento com a dose de 6e13 vg/kg de ROCTAVIAN™ em pessoas com hemofilia A grave com anticorpos AAV5 pré-existentes (Estudo 270-203) e um estudo com a dose de 6e13 gv/kg de ROCTAVIAN™ em pessoas com hemofilia grave A com inibidores de FVIII ativos ou anteriores (Estudo 270-205).

Resumo de segurança

Resultados de segurança para 134 pacientes foram reportados ao longo de três anos, demonstrando que ROCTAVIAN™ foi bem tolerado.

As informações de bula incluem advertências e precauções para reações relacionadas à infusão, hepatotoxicidade, eventos tromboembólicos e risco teórico de carcinoma hepatocelular.

Pacientes com anticorpos pré-existentes detectáveis para AAV5, infecções ativas, história de trombose, distúrbios imunossupressores e disfunção hepática foram excluídos. Todos os pacientes tiveram um acompanhamento médio de 162 semanas (intervalo: 66 a 255 semanas). As reações adversas mais comuns (≥ 5%) a ROCTAVIAN™ foram náusea, fadiga, dor de cabeça, reações relacionadas à infusão, vômito e dor abdominal. ROCTAVIAN™ é contraindicado para pacientes com infecções ativas, agudas ou crônicas não controladas, fibrose hepática significativa conhecida (estágio 3 ou 4) ou cirrose e hipersensibilidade conhecida ao manitol.

As anormalidades laboratoriais mais comuns foram alterações em alanina transaminase (ALT), aspartato transaminase (AST), lactato desidrogenase (LDH), creatina quinase (CPK), níveis de atividade do fator VIII, gama-glutamil transferase (GGT) e bilirrubina > níveis superiores ao normal (UL). A maioria dos pacientes no estudo clínico necessitou de corticosteroides para tratar elevação de ALT (a duração média do uso de corticosteroides foi de 35 semanas). Consulte as informações de segurança adicionais nas Informações de prescrição e Informações importantes sobre segurança abaixo.

Sobre a Hemofilia A

A hemofilia A, também chamada de deficiência de FVIII ou hemofilia clássica, é um distúrbio genético ligado ao cromossomo X causado pela falta ou defeito do FVIII, uma proteína de coagulação. Embora seja transmitida de pais para filhos, cerca de 1/3 dos casos são causados por uma mutação espontânea, uma nova mutação que não foi herdada. Aproximadamente 1 em cada 10.000 pessoas tem hemofilia A.

As pessoas que vivem com hemofilia A carecem de proteína FVIII funcional suficiente para ajudar o sangue a coagular e correm o risco de sofrer sangramentos dolorosos e/ou potencialmente fatais, mesmo em ferimentos modestos. Além disso, pessoas com a forma mais grave de hemofilia A (níveis de FVIII <1%) geralmente apresentam sangramentos dolorosos e espontâneos em seus músculos ou articulações. Indivíduos com a forma mais grave de hemofilia A representam aproximadamente 50% da população com hemofilia A. Pessoas com hemofilia A com doença moderada (níveis de FVIII 1-5%) ou leve (níveis de FVIII 5-40%) apresentam uma propensão muito reduzida a sangramento. Indivíduos com hemofilia A grave são tratados com um regime profilático de infusões intravenosas de FVIII administradas 2-3 vezes por semana (100-150 infusões por ano) ou com um anticorpo monoclonal biespecífico que mimetiza a atividade do FVIII administrado 1-4 vezes por mês (12 -48 injeções ou injeções por ano). Apesar desses regimes, muitas pessoas continuam a apresentar episódios de sangramentos espontâneos ou por traumas, resultando em danos articulares progressivos e debilitantes, que podem ter um grande impacto em sua qualidade de vida.

Sobre ROCTAVIAN™

ROCTAVIAN™ é uma terapia gênica baseada em vetor de vírus adenoassociado indicada para o tratamento de adultos com hemofilia A grave (deficiência congênita do fator VIII com atividade do fator VIII < 1 UI/dL) sem anticorpos para o vírus adenoassociado sorotipo 5 (AAV5) detectado por um teste aprovado pela FDA. A infusão única funciona fornecendo um gene funcional projetado para permitir que o corpo produza o FVIII por conta própria, reduzindo a necessidade de profilaxia contínua.

A Comissão Europeia (CE) concedeu autorização condicional de registro para ROCTAVIAN™ em 24 de agosto de 2022.

Sobre a BioMarin

Fundada em 1997, a BioMarin é uma empresa global de biotecnologia dedicada a transformar vidas por meio da descoberta genética. A empresa desenvolve e comercializa terapias direcionadas que abordam a causa raiz das condições genéticas. As capacidades de pesquisa e desenvolvimento da BioMarin resultaram em oito terapias comerciais transformacionais para pacientes com distúrbios genéticos raros. A abordagem diferenciada da empresa para a descoberta de medicamentos produziu um portfólio diversificado de candidatos comerciais, clínicos e pré-clínicos que atendem a uma necessidade médica significativa não atendida, possuem biologia bem compreendida e oferecem uma oportunidade de ser o primeiro a comercializar ou oferecer um benefício substancial sobre as opções de tratamento existentes. Para obter informações adicionais, visite BioMarin.com.

