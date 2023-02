Agência Sports Trip e Caioba fecham parceria de exclusividade na região de Campinas para o Caioba Soccer Camp

Imersões de futebol para crianças, organizado pelo ex-jogador Caio Ribeiro, acontecem no mês de março

CAMPINAS, Brasil, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o propósito de promover uma grande integração familiar por meio do esporte, tendo o futebol como o pilar principal, o ex-jogador e comentaria da TV Globo Caio Ribeiro criou o Caioba Soccer Camp. O evento que reúne por edição mais de 300 crianças entre 5 e 14 anos e familiares, começa o ano de 2023 com dois finais de semana no mês de março, tendo como palco o Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Especializada em eventos esportivos e criada no final de 2022, a Sports Trip foi escolhida como agência exclusiva para comercialização de pacotes em toda a região de Campinas e cidades do interior paulista.

As duas primeiras edições do Caioba Soccer Camp neste ano acontecem em dois finais de semana: de 24 a 26 de março e de 31 de março a 02 de abril. A imersão das crianças no mundo do futebol durante dois dias conta com a participação de ex-jogadores famosos, como Kaká, Denílson, Zico e Cafu, que já participaram de edições anteriores.

Além dessa superseleção de estrelas, os organizadores do Caioba criaram ações especiais aos convidados com ativações além do campo. O treinamento das crianças com os atletas convidados, o jogo dos pais, das mães e o campeonato oficial são os momentos mais esperados do final de semana e serão acompanhados de diversas atrações, incluindo campeonato de beach tennis de casais e outras atrações.

Eduardo Porto, sócio da Sports Trip, conta que a agência tem como proposta oferecer pacotes completos de viagens nacionais e internacionais, com experiências diferenciadas, que inclui consultoria desde a preparação da viagem, escolha dos destinos, estadias, pontos turísticos, gastronomia, ingressos para eventos esportivos e participação em atividades e provas.

A exclusividade para representação de eventos faz parte de um dos pilares da agência e isso foi fundamental para o fechamento dessa parceria com o Caioba Soccer Camp. "A Sports Trip cuidará da comercialização de todo o pacote para as crianças e familiares, desde a inscrição, compra das passagens, recepção dos convidados, Check in e Check Out, consultorias para os clientes e kits de recepção.

Seguindo nesta linha de se diferenciar no mercado, a agência também vem apostando em pacotes para eventos esportivos individuais e em grupos. Ela acaba de fechar quatro contratos para comercializar com exclusividades pacotes completos para a Meia Maratona de Campinas (junho), circuito estadual de Beach Tennis (a partir do final de janeiro), Meia Maratona de Comandatuba (BA).

"Estamos focando em produtos exclusivos e diferenciados para atender diversos segmentos que formam um mercado muito grande e de alto potencial dentro do Brasil e da região de Campinas", conta Eduardo Porto.

