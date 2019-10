Agenciador de Famosos, Rapha Eduardo e sua empresa se destacam levando artistas para o Estado de Goiás

GOIÂNIA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O empresário tocantinense de nascimento e goiano de coração, Raphael Eduardo, proprietário de uma das empresas de agenciamento de artistas mais reconhecida no ramo, a MOVE Agenciamentos (@moveagenciamentos), vem se destacando dentro deste mercado. O jovem, que é formado em administração de empresas e já tem uma carreira de mais de 15 anos dentro da área do entretenimento, eventos e agenciamento artístico, possui mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instragram (@rapha_eduardo), e sempre está atualizando seu perfil com um pouco da sua rotina, seja ela no trabalho ou em seu momento de lazer, sempre rodeado de famosos, com quem mantém um vínculo que vai muito além do profissional.