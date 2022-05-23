Агентство Moody's повысило ESG-оценку компании FS

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FS Fueling Sustainability

May 23, 2022, 15:55 ET

По почти 80% из проанализированных критериев рейтинговое агентство снова оценило показатели компании FS как достаточно высокие или высокие

САН-ПАУЛУ, 23 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Рейтинговое агентство Moody's повысило ESG-оценку компании FS с 58 до 62 баллов в своем рейтинге устойчивого развития. Компания FS является первым производителем этанола в Бразилии, использующим исключительно кукурузу в качестве сырья.

По 80% из проанализированных параметров компания FS продемонстрировала достаточно высокие либо высокие показатели, при этом подчеркивается степень приверженности, которая, согласно докладу Moody's, находит отражение в «непрерывной практической работе как движущей силы, стоящей за показателями компании».

Компания FS выпускает декарбонизационные кредиты (CBIO) с 2020 г., а ее цель стать крупнейшим производителем жидкого топлива с отрицательными выбросами CO2 к 2024 г. была высоко оценена с точки зрения экологического компонента.

Согласно Moody's, компания FS улучшила стандарты корпоративного управления по сравнению с последними годами и в настоящее время раскрывает свои выбросы парниковых газов, связанные с энергопотреблением, демонстрируя при этом позитивный тренд (-11%). Кроме того, тренд по критерию потребления воды также улучшился.

Даниэль Лопес (Daniel Lopes), вице-президент по вопросам нового бизнеса и устойчивого развития компании FS, отметил: «Мы гордимся тем, что продолжаем развиваться в соответствии с нашими стандартами ESG. Это международное признание для нас много значит, поскольку мы теперь находимся в числе 3% лидеров ESG-рейтинга Moody's».

В компоненте социальной ответственности оценка повысилась с 67 до 71 балла благодаря важным инициативам, предпринятым для содействия местному, социальному и экономическому развитию сообществ, в которых осуществляют свою деятельность компания FS.

В документе также подчеркивается повысившееся внимание наравне с более широкими обязательствами по следующим аспектам: управление карьерой, основные трудовые права, трудовые стандарты в производственно-сбытовой цепочке, коррупция и лоббирование.

В докладе отмечаются улучшения в таких областях, как людские ресурсы, окружающая среда, деловое поведение, вовлеченность в сообщества и корпоративное управление.

Недавно в партнерство с компанией FS вступил фонд Stichting and Green Fund (&Green) с целью укрепить цепочки поставок кукурузы в штате Мату-Гросу с одновременным обеспечением защиты от вырубки лесов, что способствует преобразованию практики землепользования в регионе. Фонд внес вклад в размере 30 млн долларов США в инициативы, нацеленные на стимулирование устойчивого производства биотоплива, электроэнергии, кормов для животных и кукурузного масла.

Информация о компании FS  
Компания FS — это первый производитель этанола в Бразилии, использующий в производстве исключительно кукурузу. Текущие производственные мощности компании, имеющей два завода (в Лукас-ду-Риу-Верди и Соррисо, шт. Мату-Гросу), составляют около 1,5 млрд литров этанола в год. Кроме того, компания располагает ультрасовременными технологиями производства кормов для животных, известных как сухая послеспиртовая барда (DDG), а также кукурузного масла и биоэлектричества. Недавно компания объявила о строительстве в Примавера-ду-Лести (шт. Мату-Гросу) своего третьего завода со сметным объемом инвестиций в 2,3 млрд бразильских реалов, что позволит ей увеличить общие производственные мощности до 2 миллиардов литров этанола в год.

FS уделяет первоочередное внимание и постоянно инвестирует в инициативы устойчивого развития, и в целях консолидации повестки дня в области устойчивого развития и укрепления своих долгосрочных обязательств перед обществом компания приступила к внедрению ряда мер, предусмотренных в рамках шести долгосрочных обязательств (до 2023 г.), сформулированных в соответствии с целями Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития и Парижским соглашением. В качестве одной из этих инициатив компания FS изучает возможность внедрения системы BECCS — биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода. Благодаря этой инициативе FS может стать одной из ведущих компаний в мире и первой компанией-участницей инициативы RenovaBio, имеющей отрицательный углеродный след.

SOURCE FS Fueling Sustainability

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