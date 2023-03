Aggreko investit 150 millions de livres sterling dans sa flotte européenne en 2022 et 2023

DUMBARTON, Écosse, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Suite à l'annonce de sa stratégie One Europe à la fin de l'année dernière, Aggreko, fournisseur mondial de solutions modulaires d'électricité, de contrôle de la température et d'énergie, a confirmé un investissement de 150 millions de livres sterling dans sa flotte européenne cette année.

La majeure partie de cet investissement est consacrée au portefeuille Greener Upgrades de la société, qui comprend de nouvelles chaudières, des générateurs de stade V, des batteries et des refroidisseurs.

Greener Upgrades est l'engagement d'Aggreko à aider les entreprises à choisir les solutions les plus efficaces et les plus durables pour atteindre leurs objectifs de zéro émissions nettes. Il s'agit d'un portefeuille de technologies et de solutions plus récentes qui réduisent les émissions de carbone et de NOx (oxyde d'azote) et permettent de réaliser des économies de carburant.

Cette nouvelle flotte est disponible dans les dépôts d'Aggreko à travers l'Europe et est positionnée stratégiquement pour répondre aux défis locaux et soutenir la flexibilité des chaînes d'approvisionnement. Ces régions comprennent le Benelux, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Aggreko travaille en partenariat, en consultation et en livraison pour différentes industries à travers le monde, notamment les centres de données, l'industrie manufacturière, la pétrochimie et la construction. Selon ses experts sectoriels, la plupart de ces décideurs en matière d'énergie sont de plus en plus confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre la protection de la planète et la rentabilité. Ainsi, Greener Upgrades est conçu pour simplifier le processus de prise de décision afin que les entreprises puissent effectuer de petites modifications qui feront une grande différence. Il peut s'agir de remplacer un générateur de 200 kVA par un plus petit doté d'une batterie, ou de projets énergétiques décentralisés beaucoup plus importants utilisant la configuration de la charge à la demande pour améliorer leur rendement.

Aine Finlayson, responsable de la gestion des produits et de la fabrication, a commenté : « Greener Upgrades a constitué un véritable changement pour nos clients et nos entreprises au Royaume-Uni, mais il reste encore beaucoup à faire ensemble. La nature de nos demandes d'information a connu un changement fondamental ces derniers temps, car de plus en plus de personnes souhaitent minimiser les risques, économiser sur les coûts de fonctionnement et atteindre leurs objectifs de développement durable, tout cela en même temps. Notre modèle d'entreprise est structuré de manière à répondre avec confiance à ces défis, mais surtout à simplifier les choses pour les décideurs en matière d'énergie en cette période particulièrement complexe. »

Aggreko est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'énergie modulaire mobile, de contrôle de la température et de services énergétiques. Nous travaillons à l'avant-garde d'un marché de l'énergie qui évolue rapidement et nous nous efforçons de relever les défis de nos clients afin de leur fournir des solutions rentables, flexibles et plus écologiques dans le monde entier.

Aggreko se spécialise dans huit secteurs clés : pétrole et gaz, fabrication, exploitation minière, pétrochimie et raffinage, services aux entreprises et construction, événements, centres de données et services publics.

