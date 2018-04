Agile Alliance annonce le programme d'AGILE2018

« Cette année, nous disposons de 266 créneaux de présentation et avons reçu 1 529 propositions pour ces rôles convoités », déclare Brian Button, président de la conférence AGILE2018. « La sélection a été très difficile car nous avons reçu de nombreuses propositions remarquables. Notre programme est rempli de sessions incitant à la réflexion, données par des leaders de la communauté Agile qui approfondiront les connaissances des participants, engendreront des idées transformatrices et feront progresser l'utilisation des pratiques agiles de pointe tant au niveau de l'équipe que de l'entreprise. »

La conférence de l'an dernier a attiré près de 2 200 Agilistes de plus de 40 pays qui ont collaboré et profité de l'expérience d'experts, d'auteurs et d'innovateurs Agile renommés. La conférence AGILE2018, qui se tiendra du 6 au 10 août à San Diego en Californie, devrait intéresser davantage de participants.

Agile Alliance organise la conférence Agile annuelle de l'Amérique du Nord qui est maintenant dans sa dix-septième année. Cette conférence attire des spécialistes, des entreprises, des membres de la communauté des fournisseurs et partenaires, ainsi que des universitaires agilistes du monde entier.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site https://www.agilealliance.org/agile2018/register/

Suivez @AgileAlliance et #Agile2018 sur Twitter.

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion des concepts de développement logiciel par méthode Agile énoncés dans le Manifeste Agile. Comptant plus de 51 000 membres et abonnés dans le monde entier, Agile Alliance est guidée par les principes des méthodologies Agile et la valeur fournie aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs finals. Agile Alliance organise et soutient des événements destinés à réunir la communauté Agile à l'échelle mondiale.

Contact médias

Pam Hughes

chef du marketing, Agile Alliance

press@agilealliance.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

SOURCE Agile Alliance

Related Links

http://www.agilealliance.org