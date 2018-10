Agile Alliance annonce un appel de soumissions pour XP 2019

L'évènement international de premier plan accepte désormais les propositions des personnes qui veulent présenter leurs idées, expériences, et meilleures pratiques en développement de logiciel et systèmes Agile

PORTLAND, Oregon, 16 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Agile Alliance invite la communauté de développement Agile à répondre à l'appel de soumissions pour XP 2019 , la 20e conférence internationale annuelle sur le développement logiciel Agile.

XP est l'éminente conférence de développement logiciel Agile qui combine la recherche et la pratique. Elle rassemble des chercheurs universitaires et industriels, des praticiens et des maîtres à penser pour partager les résultats de recherche, les meilleures pratiques, et les expériences dans le domaine du développement de logiciel et systèmes Agile.

L'évènement de cette année se tiendra du 21 au 25 mai à Montréal, Québec, au Canada. En reconnaissance de ses 20 ans d'histoire, elle a pour thème « Agile - les 20 prochaines années : Partager et Découvrir ! »

« XP 2019 proposera un programme de 5 jours avec des sessions portant sur la recherche, des rapports d'expérience, des discours liminaires, des groupes de discussion, des ateliers, des tutoriels, un symposium de leadership Agile, un symposium doctoral, des démonstrations d'outils, des discussions éclairs, des réceptions de réseautage, et une non-conférence Open Jam », a déclaré François Coallier, président de la conférence XP 2019. « C'est un forum unique où les chercheurs, praticiens, maîtres à penser, coaches et entraîneurs Agile se réunissent pour présenter de leurs innovations, résultats de recherche, expériences, inquiétudes, défis et tendances Agile les plus récents et en discuter. »

Les actes de la conférence XP 2019 seront publiés par Springer dans les Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP). Les soumissions seront examinées par le comité chargé du programme en termes de pertinence, importance, rigueur, nouveauté, reproductibilité et qualité. Dans certains cas, les soumissions « acceptées » feront l'objet d'un accompagnement par un membre désigné du comité.

Les présentateurs potentiels sont encouragés à examiner avec soin les 9 catégories de soumission et à soumettre leurs propositions :

Les dates limites pour chaque catégorie sont indiquées sur leurs pages respectives sur le site Web de l'Agile Alliance.

Dans sa 20e année, la conférence XP de l'Agile Alliance a évolué de sa focalisation originale sur l'eXtreme Programming (XP) en un évènement plus large de recherche et de pratique Agile. Elle est ouverte et stimulante, favorisant les idées innovantes basées sur des implémentations Agile en situation réelle. L'environnement informel donne aux praticiens, chercheurs et universitaires Agile nouveaux et chevronnés l'occasion unique d'apprendre et de discuter avec leurs collègues du monde entier.

À propos de l'Agile Alliance

L'Agile Alliance est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion des concepts de développement logiciel d'Agile décrits dans le Manifeste d'Agile. Avec près de 43 000 membres et abonnés dans le monde entier, l'Agile Alliance est guidée par les principes des méthodologies d'Agile et la valeur fournie aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs finaux. L'Agile Alliance organise et appuie des évènements visant à réunir la communauté Agile à l'échelle mondiale. La conférence XP se tiendra du 21 au 25 mai 2019 à l'École de Technologie Supérieure (ÉTS), une école d'ingénierie publique qui fait partie du système de l'Université du Québec à Montréal, Québec, au Canada.

